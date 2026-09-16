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ESTÁ ACUSADO DE CORRUPCIÓN

Brasil: freno al fallo sobre el juez de Bolsonaro

El juez Alexandre de Moraes hace un gesto de aprobación con el pulgar durante una sesión plenaria de la Corte Suprema, ayer en Brasilia

Por Redacción

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil suspendió ayer las deliberaciones sobre el juez Alexandre de Moraes, quien encabezó el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro, y postergó una decisión sobre si debe ser investigado por presuntas irregularidades vinculadas al clausurado Banco Master. La resolución podría quedar para mediados de diciembre, después de las elecciones presidenciales de octubre.

El caso enfrenta a De Moraes con el juez André Mendonça, designado por Bolsonaro. La investigación cobró fuerza luego de que Mendonça difundiera documentos que muestran que Daniel Vorcaro, entonces titular del Banco Master y actualmente preso, buscó asesoramiento legal de De Moraes. Los papeles también señalan que el banco tenía un contrato por 130 millones de reales, unos 23 millones de dólares, con el estudio jurídico de la esposa del magistrado.

La sesión estuvo marcada por fuertes cruces entre ambos jueces. De Moraes negó irregularidades y acusó a Mendonça de impulsar una ofensiva política en su contra. También sostuvo que su colega había pedido a la Policía Federal que investigara ilegalmente a él y a su familia. Mendonça rechazó la acusación y afirmó que actuó conforme a las normas del tribunal.

El presidente del STF, Luiz Edson Fachin, pidió moderación al abrir la sesión. Sin embargo, los intercambios se intensificaron hasta que el juez Flávio Dino pidió suspender el debate. “No tenemos ninguna condición para decidir”, afirmó.

Dos de los diez integrantes del tribunal se apartaron de la votación. Kassio Nunes Marques alegó que su cargo electoral podía tener impacto sobre la campaña, mientras que José Dias Toffoli recordó sus vínculos con Vorcaro.

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