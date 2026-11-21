Este viernes, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado de urgencia en Brasilia luego de sufrir fuertes dolores abdominales mientras cumple en su casa una condena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado al gobierno de Lula da Silva.

El exmandatario ingresó al hospital DF Star, donde permanecerá por tiempo indeterminado para someterse a diversos estudios que permitan precisar el origen del cuadro y definir los pasos a seguir. Según explicó su médico de cabecera, Brasil Caiado, una tomografía inicial detectó una obstrucción "casi total" del intestino delgado "con adherencias en la pared abdominal", motivo por el cual los especialistas no descartan una nueva intervención quirúrgica.

Por su parte, el boletín oficial del hospital precisó que Bolsonaro ingresó con un cuadro de "dolor y distensión abdominal" y continúa bajo observación diagnóstica sin fecha prevista de alta. El exjefe de Estado fue trasladado desde su residencia (donde cumple arresto domiciliario por razones humanitarias) bajo custodia de la Policía Militar del Distrito Federal, luego de que su equipo médico considerara indispensable su internación.

A través de sus redes sociales, su hijo y senador electo Carlos Bolsonaro comunicó que recibió autorización judicial para acompañarlo en el sanatorio, dado que ningún otro familiar directo se encontraba en la capital brasileña al momento del traslado. En paralelo, la exprimera dama Michelle Bolsonaro, quien habitualmente supervisa sus tratamientos, anunció que regresará de un viaje a Israel durante la madrugada de este sábado.

Un extenso historial de complicaciones abdominales

El cuadro actual se suma a una larga serie de internaciones e intervenciones quirúrgicas que Bolsonaro arrastra desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora, episodio que le provocó graves lesiones abdominales y derivó en múltiples operaciones intestinales posteriores.

En abril de 2025 fue sometido a una compleja cirugía de unas doce horas para la reconstrucción de la pared abdominal, seguida de una extensa recuperación en cuidados intensivos.

Unos meses después, tanto en Septiembre como en diciembre, volvió a ser hospitalizado por episodios de hipo, vómitos y baja presión, y hacia fin de año fue operado por una hernia inguinal bilateral.

A comienzos de este año, requirió asistencia médica tras sufrir una caída bajo custodia policial en enero y, en marzo, permaneció dos semanas internado por una bronconeumonía bacteriana bilateral.