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INVESTIGAN LA PARTIDA DEL SENADOR

Brasil no tiene registro migratorio de la salida de Flávio Bolsonaro

Archivo

Por Redacción

La Policía Federal de Brasil informó este miércoles que no existe ningún registro oficial de la salida del senador Flávio Bolsonaro por los controles migratorios brasileños. El organismo investiga cómo abandonó el país pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre él, antes de ingresar a la Argentina y abordar un avión privado hacia Estados Unidos.

La institución aclaró que la cancelación de sus documentos y la orden de entregar los pasaportes de otras nacionalidades no implicaban, por sí mismas, que fuera considerado prófugo. También señaló que esas medidas no autorizaban su detención ni una vigilancia permanente.

Según el comunicado policial, el domingo, durante la segunda vuelta electoral, la fuerza advirtió al Supremo Tribunal Federal sobre un “riesgo inminente” de que Bolsonaro dejara Brasil.

En el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz, la Policía solicitó la retención de sus pasaportes, la prohibición de salir del país y restricciones de contacto con otros investigados. Aclaró que no pidió su detención.

El juez Alexandre de Moraes autorizó las medidas. La fuerza canceló los pasaportes ordinario y diplomático de Bolsonaro e incorporó una alerta al sistema de control fronterizo SONAR.

El lunes por la mañana, el senador fue notificado de que debía entregar, en un plazo de 24 horas, cualquier pasaporte extranjero que tuviera. Según la Policía, no cumplió con esa disposición.

EL PASO POR PUERTO IGUAZÚ

La Dirección Nacional de Migraciones argentina confirmó que Bolsonaro ingresó el martes por la noche a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, con documentación válida y sin impedimentos legales para entrar al país.

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