Una nueva declaración desde Argentina provocó una nueva reacción del gobierno brasileño y tensó aún más la relación entre ambos gobiernos.

Desde Brasil, ayer dejaron trascender que el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, no invitará a su par de Argentina, Javier Milei, a su asunción presidencial prevista para el 5 de enero de 2027. Según la información publicada por el medio brasileño UOL, el jefe de Estado del país vecino podría no invitar al libertario, pero sí a otros dirigentes de la política nacional.

En este caso, los posibles asistentes a la asunción de Lula podrían ser desde miembros de la oposición -hubo dirigentes del peronismo kirchnerista que concurrieron a reuniones y al búnker lulista el mes pasado-, hasta el expresidente Mauricio Macri y la líder del Senado de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que a diferencia del Gobierno nacional, sí reconocieron el triunfo de Lula, que fue reelegido el pasado 25 de octubre en un balotaje contra Flavio Bolsonaro.

La posible decisión de no participar a Milei de la asunción de Lula se da en un contexto en el que el gobierno brasileño retiró a su embajador en nuestro país, Julio Bitelli y disminuyó la relación bilateral a un encargado de negocios. Ayer fuentes del Planalto confirmaron que esta situación va a seguir así, aunque aseguran que no afectará al intercambio comercial entre ambos países.

Otro ataque

El sábado pasado sentado en la mesa del programa de Mirtha Legrand, el canciller argentino, Pablo Quirno, se refirió a los comicios en Brasil y sostuvo: “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación”. Además, dijo que los insultos reiterados de Milei a Lula da Silva eran “calificativos” y “no insultos”. Y eso hizo enojar más al gobierno brasileño.

Cuando Milei asumió al frente de la Argentina, Lula no estuvo presente en la ceremonia, ya que según manifestó en ese momento, se encontraba ofendido por ciertas declaraciones que el jefe de Estado había efectuado durante su campaña presidencial.

El jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia de la República Federativa de Brasil, Celso Amorim, explicó que a Lula le molestó haber sido llamado “ladrón”, “corrupto” y “comunista furioso”.

El 20 de noviembre, un día después del balotaje argentino, el Ejecutivo brasileño informó que Lula no concurriría a la investidura. Luego Milei envió una invitación formal que fue entregada de forma personalpor la entonces canciller Diana Mondino a Mauro Vieira en el Palacio de Itamaraty.

Sin embargo, el 5 de diciembre de 2023 Brasil confirmó que en su lugar iría Vieira, que había sido embajador en Buenos Aires por ocho años. Quien sí asistió fue el expresidente, Jair Bolsonaro.

Milei y Lula da Silva no tuvieron ni un encuentro bilateral a lo largo de los tres años que coincidieron en las presidencias de sus países.