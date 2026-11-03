Brusca caída del petróleo por un posible acuerdo en Medio Oriente

Los precios del petróleo cayeron bruscamente ayer por las nuevas expectativas de los inversores por una posible reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en enero -que comienza a utilizarse como contrato de referencia- cayó un 7,64% a 104,77 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre, descendió un 7,36% hasta los 96,46 dólares.

Las posturas entre Estados Unidos e Irán están muy alejadas, pero, según Teherán, se están manteniendo consultas “intensas” para evitar que se reanuden las hostilidades.

La república islámica ha ratificado su disposición a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz -epicentro del conflicto- en un plazo de dos días, en lugar de los siete previstos inicialmente, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

“Estamos presenciando un giro brusco en la sensación del mercado”, comentó a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.

“Hemos pasado de prepararnos para una gran ofensiva tras las elecciones legislativas estadounidenses a contemplar la posibilidad de un avance diplomático”, agregó.