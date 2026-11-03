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NEGOCIACIONES EE UU-IRÁN

Brusca caída del petróleo por un posible acuerdo en Medio Oriente

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Por Redacción

Los precios del petróleo cayeron bruscamente ayer por las nuevas expectativas de los inversores por una posible reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en enero -que comienza a utilizarse como contrato de referencia- cayó un 7,64% a 104,77 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre, descendió un 7,36% hasta los 96,46 dólares.

Las posturas entre Estados Unidos e Irán están muy alejadas, pero, según Teherán, se están manteniendo consultas “intensas” para evitar que se reanuden las hostilidades.

La república islámica ha ratificado su disposición a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz -epicentro del conflicto- en un plazo de dos días, en lugar de los siete previstos inicialmente, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

“Estamos presenciando un giro brusco en la sensación del mercado”, comentó a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.

“Hemos pasado de prepararnos para una gran ofensiva tras las elecciones legislativas estadounidenses a contemplar la posibilidad de un avance diplomático”, agregó.

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