Cambio clave en Brasil: Reducen la semana laboral y la cantidad de horas sin bajar salarios

El Senado de Brasil aprobó una reforma constitucional que pone fin al régimen laboral de seis días de trabajo por uno de descanso y establece una reducción progresiva de la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales, sin disminución salarial. La iniciativa, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue sancionada a solo 11 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y representa una de las modificaciones más importantes del sistema laboral brasileño de los últimos años.

La nueva normativa reemplazará el esquema conocido como 6x1 por otro de cinco días de trabajo y dos de descanso remunerado. Según estimaciones de organizaciones sindicales, alrededor de 22 millones de trabajadores podrían verse beneficiados por la reforma, que apunta a ampliar el tiempo disponible para el descanso, la vida familiar y las actividades personales.

La propuesta obtuvo 75 votos a favor y apenas uno en contra en las dos votaciones realizadas en el Senado. Como ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados en mayo y no recibió modificaciones en la Cámara Alta, completó su trámite parlamentario y quedó en condiciones de ser promulgada.

La aprobación se produjo en medio de la campaña electoral para el balotaje del 25 de octubre, en el que Lula buscará su reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), quien inicialmente se había manifestado en contra de la iniciativa, pero terminó acompañándola.

Cómo será la reducción de la jornada laboral

La reforma establece un período de transición de aproximadamente 14 meses para pasar del límite actual de 44 horas semanales a un máximo de 40, sin que esa disminución implique recortes en las remuneraciones.

Durante la primera etapa, que comenzará 60 días después de la promulgación de la enmienda constitucional, las empresas deberán adoptar el esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso remunerado. Al mismo tiempo, la jornada máxima semanal se reducirá de 44 a 42 horas.

Transcurridos otros 12 meses, el límite bajará definitivamente a 40 horas semanales, completando el proceso de implementación previsto por la nueva legislación.

La medida alcanza a los empleados registrados comprendidos en la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), principal marco normativo de las relaciones laborales brasileñas.

Sin embargo, la reforma mantiene la posibilidad de establecer acuerdos y convenios colectivos para regular situaciones específicas de determinadas actividades, entre ellas la gastronomía, los servicios de salud y las fuerzas de seguridad, que cuentan con modalidades particulares de organización del trabajo.

También contempla condiciones diferenciadas para trabajadores con título universitario que perciban remuneraciones iguales o superiores a 21.188,87 reales mensuales. En esos casos, la duración de la jornada podrá establecerse mediante negociación directa entre el empleado y su empleador, siempre que se respete el esquema de cinco días laborales y dos de descanso.

El rechazo empresario y las advertencias sobre el empleo

La reforma provocó cuestionamientos de las principales organizaciones empresariales de Brasil, que advirtieron sobre un posible incremento de los costos laborales y sus consecuencias para la actividad económica.

La Federación de Industrias del Estado de San Pablo expresó su rechazo mediante un comunicado en el que sostuvo que la reducción de la jornada sin disminución salarial encarecerá las contrataciones y aumentará los costos operativos de las empresas.

Por su parte, la Federación de Comercio de São Paulo estimó que la medida podría elevar un 22% el costo de la hora trabajada y advirtió sobre la posibilidad de que se pierdan hasta 1,2 millones de puestos de trabajo.

Estas cifras corresponden a proyecciones de las entidades empresariales y no a consecuencias comprobadas de la reforma.

Desde la oposición, el senador Esperidião Amin reclamó que el Gobierno coordine medidas con el sector privado para amortiguar el impacto presupuestario de la nueva legislación.

En contrapartida, el senador oficialista Randolfe Rodrigues defendió la reducción de la jornada y sostuvo que el cambio acerca a Brasil a las condiciones laborales de países desarrollados. Durante su intervención mencionó experiencias de Finlandia, Australia, Francia, Alemania, Noruega y Países Bajos.

Lula lo celebró

El presidente brasileño celebró la aprobación parlamentaria y destacó que la reforma permitirá mejorar la calidad de vida de millones de personas.

“Hoy es un día para celebrar una conquista histórica de millones de trabajadores y trabajadoras. El fin de la 6x1 es más que un cambio en la jornada laboral. Es más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, acompañar el crecimiento de los hijos, cuidarse y disfrutar de la vida”, escribió Lula en sus redes sociales.

“Es una conquista histórica para millones de trabajadores y trabajadoras, que ahora tendrán más tiempo para descansar, estar con la familia, cuidar de sí mismos y vivir”

Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de Brasil en busca de un nuevo mandato

El mandatario también calificó la sanción como una victoria de los trabajadores, después de meses de discusión legislativa y presión de las organizaciones sindicales para modificar el régimen vigente.

La iniciativa se convirtió además en uno de los principales temas de la campaña presidencial, debido a su impacto sobre el mercado de trabajo y las diferencias que generó entre el oficialismo, la oposición y los sectores empresariales.

Flávio Bolsonaro, que había cuestionado la reducción de la jornada laboral, cambió su posición en las horas previas a la votación con el argumento de responder a una demanda de la población. El candidato opositor emitió su voto de manera remota desde Porto Alegre, donde participaba de actividades electorales.

Su respaldo facilitó el acompañamiento de otros legisladores opositores, aunque algunos cuestionaron la rapidez del tratamiento parlamentario y su coincidencia con la etapa final de la campaña electoral.

Una aprobación atravesada por las elecciones

El tratamiento de la reforma también generó diferencias por su cercanía con el balotaje presidencial del 25 de octubre.

Algunos legisladores opositores cuestionaron que la iniciativa fuera incorporada a la agenda del Senado a menos de dos semanas de la votación y señalaron que su aprobación podría tener una utilización electoral.

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, rechazó esos cuestionamientos y defendió el procedimiento legislativo. Además, destacó que la nueva normativa tendrá efectos sobre millones de trabajadores de distintas regiones y sectores económicos del país.

Desde el oficialismo, la portavoz del Gobierno en la Cámara Alta, Teresa Leitão, advirtió sobre la necesidad de preservar los cambios aprobados frente a un eventual cambio de administración.

Con la reforma lista para su promulgación, Brasil iniciará una transición hacia un régimen laboral con menos horas de trabajo y mayor descanso semanal, mientras continúa el debate sobre sus efectos en los costos empresariales, la productividad y el empleo.