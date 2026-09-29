Celulares plegables: el nuevo lujo tecnológico

Los celulares plegables dejaron de ser una rareza tecnológica para convertirse en uno de los terrenos de competencia de la gama premium. En Argentina, aunque siguen siendo equipos caros y con un público acotado, más marcas buscan ganar espacio hoy. El formato Flip, que se abre en sentido vertical y queda compacto al cerrarse, es el más atractivo para el mercado local. Su precio suele ser menor que el de los modelos Fold y apunta a usuarios que priorizan diseño, portabilidad y comodidad. Los Fold, en cambio, se abren hasta ofrecer una pantalla de mayor tamaño, cercana a una tablet, y están dirigidos sobre todo a quienes buscan productividad. Samsung mantiene una posición central con las familias Galaxy Z Flip y Galaxy Z Fold. La marca combina opciones de precio con financiación, soporte técnico local y funciones de inteligencia artificial. También busca ampliar el público con variantes más accesibles.

Motorola es uno de sus principales competidores y ganó presencia con la renovación de la familia Razr. Sus modelos apuestan por diseños refinados, baterías de mayor capacidad y pantallas cuyo pliegue resulta cada vez menos visible. Además, tiene una fuerte presencia en operadoras y grandes cadenas.

La batalla ya no pasa solamente por tener un teléfono que se dobla. Las marcas compiten por mejorar las bisagras, proteger los equipos del agua y el polvo y reducir la marca visible en la pantalla. También buscan baterías para toda la jornada y mejores cámaras. Xiaomi (con su Mix Flip), Google y Honor aportan alternativas, aunque con menor presencia oficial. Para el comprador argentino, además, hay un factor decisivo: el precio final. Las cuotas sin interés y los planes de canje de celulares usados pueden definir una compra tanto como las características del equipo.