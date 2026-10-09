ChatGPT se reinventa con imágenes y botones

OpenAI dio un nuevo paso en la evolución de ChatGPT con la llegada de GPT-6 y una nueva interfaz denominada “Intelligent UI”, que busca transformar la manera en que el chatbot presenta sus respuestas.

En lugar de limitarse al texto, ahora puede combinar información escrita con imágenes, gráficos, mapas y botones interactivos.

La compañía explicó que GPT-6 fue entrenado para elegir cómo presentar cada respuesta según la consulta. Así, una pregunta puede generar una explicación acompañada de elementos visuales que permiten interactuar con la información sin necesidad de salir de ChatGPT.

La propuesta apunta a que las respuestas sean más útiles y fáciles de comprender. Por ejemplo, al consultar por una receta de asado, los tiempos de preparación pueden aparecer junto a cada paso.

Para planificar un viaje por ruta, el sistema puede mostrar las distintas paradas en un mapa y agregar información sobre lugares que vale la pena visitar durante el recorrido.

La nueva interfaz también permite crear pequeñas herramientas dentro del propio chat. Un usuario puede pedir, por ejemplo, una calculadora para estimar sus ahorros o incluso un juego retro. La idea es que ChatGPT no solo explique cómo hacer algo, sino que pueda ofrecer una herramienta lista para utilizar.

MEJORAS GENERALES

OpenAI también asegura que GPT-6 mejora en aspectos como la velocidad de respuesta y las búsquedas en internet, además de incorporar nuevas medidas de seguridad. De esta manera, la actualización no se limita al aspecto visual, sino que también busca mejorar el funcionamiento general del asistente.

El cambio comenzó a implementarse de manera global para los usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise. Para los planes gratuito y Go, el despliegue está previsto a partir del jueves.

Los usuarios de los planes pagos superiores ya tienen acceso a GPT-6 Sol, presentado como la versión de gama media, desde el miércoles, mientras que quienes utilizan el servicio gratuito y Go pueden utilizar GPT-6 Luna desde ayer.

Con esta actualización, OpenAI apuesta a que las conversaciones con ChatGPT sean menos parecidas a una simple ventana de texto y más cercanas a una experiencia interactiva, en la que la información pueda verse, explorarse y utilizarse directamente desde la respuesta.