“Chicaneó” a Trump: “Quizás comparta el premio con él”, dijo la Nobel de la Paz

Navi Pillay acababa de enterarse de que había ganado el Premio Nobel de la Paz cuando, entre aplausos, lanzó una chicana a Donald Trump. “Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump”, dijo la jurista sudafricana, en una referencia a las reiteradas pretensiones del presidente estadounidense de obtener el reconocimiento.

La escena ocurrió en Núremberg y fue registrada por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, quien difundió el video en la red social X. Rodeada de personas que celebraban la noticia, Pillay recibió el anuncio con humor e incredulidad: “Esto es real, ¿no?”, preguntó entre risas.

Su comentario puso al mandatario estadounidense en el centro de su primera reacción pública. Trump había sostenido el año pasado que merecía el Nobel de la Paz, que finalmente fue concedido a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Después de recibirlo, Machado le entregó su medalla de oro al presidente, al considerar que la merecía, aunque ese gesto no se tradujo en el respaldo político que esperaba.

Pillay mantuvo el tono distendido durante sus primeras palabras. “Como abogada y jueza, sigo queriendo verificarlo todo”, afirmó ante quienes la acompañaban. Luego agradeció el reconocimiento y destacó el significado de recibirlo en ese lugar.

“Uno no quiere recibir un aplauso salvo que el público esté de acuerdo en que lo merece. Y sus aplausos significan todo para mí, en este lugar”, expresó.

La jurista también valoró la compañía de quienes respaldan su tarea. “Estoy muy feliz de recibirlo rodeada de amigos que apoyan los derechos humanos”, señaló, antes de referirse a su labor al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU.

Su trabajo sobre Gaza

Durante su intervención, Pillay recordó el informe presentado ante las Naciones Unidas en el que calificó como genocidio las acciones de Israel en Gaza, en el contexto de la ofensiva posterior al ataque de Hamás del 7 de octubre.

“Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificaba lo que está ocurriendo allí como genocidio”, sostuvo. También mencionó las expresiones de apoyo que recibió por ese trabajo y cuestionó que decir la verdad fuera considerado un acto de valentía. “Una de las principales reacciones a ese informe es rendirme homenaje por mi valentía. Y pueden imaginarse lo sorprendida que estaba, ¿por qué necesitaría valor para decir la verdad?”, planteó. A sus 85 años, aseguró que mantiene el compromiso con su actividad.

Una trayectoria ligada a la justicia internacional

El Comité Nobel noruego distinguió a Pillay por sus esfuerzos en favor del derecho internacional, en un escenario en el que, según advirtió, la justicia se encuentra “bajo ataque”.

De origen indio y nacida en Sudáfrica, desarrolló su carrera como abogada durante el apartheid. Defendió a activistas contra ese régimen, entre ellos Nelson Mandela, y trabajó por el reconocimiento de derechos fundamentales de los presos políticos.

Su trayectoria continuó en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y en la Corte Penal Internacional. Entre 2008 y 2014 ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También presidió la comisión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar violaciones en los territorios palestinos y en Israel.

Al fundamentar la elección, el Comité destacó que el Estado de derecho, tanto en el ámbito nacional como internacional, sostiene los mecanismos destinados a garantizar la paz y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia.

“La paz requiere justicia”, subrayó el jurado. Además, advirtió sobre las sanciones contra jueces y los ataques a las instituciones judiciales, y señaló la valentía, la visión y la determinación de Pillay como cualidades centrales de su labor.