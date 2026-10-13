China borró unas 12.200 carreras universitarias de un plumazo

En lo que representa la mayor reestructuración de la educación superior en las últimas décadas, el Ministerio de Educación de China ha cancelado o suspendido más de 12.200 programas y licenciaturas universitarias a lo largo de todo el país. La drástica purga, justifican, curricular busca adaptar a la fuerza el sistema académico a la era de la inteligencia artificial, erradicar el desempleo juvenil y concentrar los recursos de la potencia asiática en la batalla global por la soberanía tecnológica.

El mensaje del gobierno central a los rectores universitarios ha sido tajante: las carreras que no aporten valor directo a la economía del futuro o que corran el riesgo de ser automatizadas, se van.

La medida afecta a más del 30 por ciento de la oferta universitaria tradicional y responde a una estrategia calculada desde Pekín

LA IRRUPCIÓN DE LA IA

La velocidad con la que la IA ha asumido tareas de programación básica, traducción y administración aceleró el fin de carreras cuya salida laboral se desplomó en los últimos tres años.

Xi Jinping, su líder, ha sido insistente en que China debe alcanzar la autosuficiencia en sectores clave como semiconductores, robótica avanzada y ciencias del espacio.

Ahora, tras años en los que miles de graduados universitarios no encontraban trabajo acorde a sus títulos, el Estado decidió intervenir cerrando los programas con menores tasas de contratación.

Aunque no se trata de una prohibición total a nivel nacional, miles de facultades han tenido que cerrar definitivamente sus aulas para especialidades como Traducción e Idiomas. Sustituida en gran medida por motores de IA, las licenciaturas tradicionales han perdido espacio masivamente.

Por ejemplo, las tareas corporativas repetitivas y la contabilidad convencional han sufrido un recorte severo.

El desarrollo de software “de entrada” ha dejado de ser prioritario, ya que las propias herramientas de IA generan código con mayor rapidez.

Mientras Humanidades y Periodismo tradicional fueron reducidos sustancialmente en favor de disciplinas técnicas y multidisciplinarias.

LA NUEVA OLA

Más de 10.000 carreras orientadas al futuro se fueron creando. El espacio que dejaron los viejos programas no quedó vacío. En simultáneo, China habilitó nuevas licenciaturas diseñadas casi a la medida de la industria tech.”Las universidades ya no pueden limitarse a enseñar teoría del siglo XX a estudiantes que competirán con algoritmos del siglo XXI”, sostienen analistas del sector educativo en Pekín.

La reconversión no implica necesariamente la muerte de las humanidades, sino su fusión, aclaran.

Las pocas carreras de lenguas o gestión que sobreviven ahora integran materias como lingüística computacional, ética algorítmica y entrenamiento de modelos de lenguaje.

China ha decidido moldear su mapa universitario no según las preferencias individuales, sino en función de sus ambiciones como superpotencia tecnológica.