China se enfría: consumo débil y crisis inmobiliaria

La economía china mostró en agosto nuevas señales de desaceleración, arrastrada por la debilidad del consumo interno y una crisis inmobiliaria que se prolonga desde hace varios años.

Las ventas minoristas de bienes de consumo crecieron 0,4% interanual en agosto, por debajo del 0,6% de julio y de las previsiones del mercado. En los primeros ocho meses acumularon un avance de 2,5%, reflejo de las dificultades para impulsar el gasto de los hogares.

La inversión en activos fijos cayó 7,2% entre enero y agosto, hasta 29,3 billones de yuanes. Sin contabilizar el sector inmobiliario, la contracción fue de 4,2%. El mayor lastre continúa siendo la construcción: la inversión en desarrollo de bienes raíces se desplomó 12,9% en el período.

El deterioro inmobiliario afecta la confianza de los consumidores y los ingresos de los gobiernos locales. También persiste una demanda privada débil: según analistas, las empresas estatales sostienen buena parte de la inversión, mientras el sector privado continúa retrocediendo.

La contracara apareció en la producción industrial, que creció 5,2% interanual en agosto, frente al 4,5% de julio. La producción de alta tecnología aumentó 16,7% y la fabricación de equipos, 12,1%. La de robots industriales se disparó 34,6%, mientras las baterías de iones de litio crecieron 57,2% y los equipos de impresión 3D, 29,9%.

MÁS DESEMPLEO URBANO

La tasa de desempleo urbano subió de 5,2% en julio a 5,3% en agosto. El incremento fue atribuido en parte a la llegada de nuevos graduados universitarios al mercado laboral, en un contexto de demanda insuficiente.

Sun Xiao reconoció que persiste una demanda interna insuficiente y dificultades en algunas empresas locales.

Beijing mantiene para 2026 una meta de crecimiento del PBI de alrededor del 5% y aplicó recortes de tasas y programas de crédito focalizados.

Sin embargo, los resultados de agosto muestran que esas medidas todavía no consiguieron reactivar de manera significativa el consumo y la inversión privada.