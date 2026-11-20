Las principales empresas tecnológicas de China advirtieron que las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos al acceso a chips avanzados podrían retrasar sus ambiciosos proyectos de inteligencia artificial (IA). Las medidas limitan el uso remoto de capacidad de cómputo desde centros de datos ubicados en terceros países, una vía que varias compañías utilizaban para eludir las restricciones comerciales.

Alibaba, que anunció ayer un sólido crecimiento de sus servicios de nube y computación de IA, reconoció que las nuevas normas podrían afectar algunos de sus planes de expansión internacional de centros de datos. La compañía señaló que todavía evalúa las consecuencias de las disposiciones estadounidenses.

El endurecimiento de los controles se produce en medio de la creciente tensión tecnológica entre Washington y Beijing y tras la salida del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en medio del escándalo por su relación extramatrimonial con una mujer acusada de espionaje chino.

Alibaba informó que sus ingresos por servicios de nube y computación de IA aumentaron un 53% interanual entre julio y septiembre, hasta casi 9.000 millones de dólares.

Sin embargo, sus inversiones en infraestructura también crecieron con fuerza, en un 60%, hasta 7.600 millones de dólares.

Por su parte, Tencent advirtió que las nuevas disposiciones estadounidenses reducirán la capacidad de cómputo disponible para las empresas chinas y podrían retrasar el entrenamiento de sus próximos modelos de IA. Su presidente, Martin Lau, sostuvo que las restricciones “retrasan a todos en China”.

Las medidas buscan cerrar una vía de acceso a los chips de Nvidia mediante centros de datos extranjeros. Según analistas, esta modalidad podría representar cerca de un tercio de la capacidad de cómputo de IA china para fines de 2027.

Pese al impacto, referentes del sector consideran que las restricciones podrían acelerar el desarrollo de una industria nacional de semiconductores y reducir la dependencia de proveedores estadounidenses.