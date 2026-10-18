China y EE UU se disputan el poder mundial, mientras India emerge como nueva potencia

Ni las grandes potencias ni los países con voluntad de crecer, se los llama países en desarrollo, actúan en política interna o internacional en nombre de ideologías o doctrinas a las que se atan. China del infatigable Mao Zedong cuyo plan para transformar el país que se denominó “ la Revolución Cultural” llevó a su país a un desastre económico, social y político y entonces ante esa situación se debe reconocer que dejo actuar a Zhou Enlai, su eterno Primer Ministro a pesar de las discrepancias. Cho fue artífice junto con Kissinger del encuentro del Presidente Nixon con Mao. Fue el comienzo de un cambio fundamental que le permitió a Pekín aplicar el capitalismo de estado y concentrar las decisiones económicas en la élite política. Desde entonces el crecimiento de China ha sido sorprendente, se abandonaron las viejas ideas de Carls Marx mientras definitivamente se resolvió no exportar las ideas o el régimen de China. Paralelamente Estados Unidos ya no se interesó por construir o difundir el sistema democrático, lejos de eso, comenzó el periodo de una búsqueda inexplicable con actos como el secuestro del Presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa.

En la actualidad las grandes potencias solo se escudan en el interés nacional aunque en la práctica Trump ha destruido todas las alianzas de Estados Unidos y mantiene una extraña relación con Putin tal vez con la esperanza de que Rusia no sea un aliado incondicional de Pekín, que en definitiva es considerada la enemiga de los Estados Unidos y viceversa.

CHINA SUPERPOTENCIA

China se convirtió en una superpotencia y la última acción militar ocurrió en 1979 cuando intentó invadir a Vietnam porque Hanói había influido para el derrocamiento para el sangriento régimen Khmer Rojos en Camboya, después de ese fracaso sólo ha tenido escaramuzas de su ejército en la frontera con la India. En realidad ocurre que Pekín teme a su vecino que tiene aproximadamente la misma cantidad de habitantes (1.400 millones aproximadamente) y en el 2036 el promedio de edad de su población será de 46 años y en 2050 sus habitantes tendrán 50 años en cambio la India en esos años tendrá 34 y 36 años. Esa diferencia será una importante ventaja ya que sus habitantes solo el 59 por ciento, por razones de edad, podrán ser económicamente activas. En India será el 68 por ciento de sus habitantes que estarán en condiciones de trabajar.

Si bien es cierto que los líderes de lo que se llamó el Comunismo Chino enfrentan a Estados Unidos en la carrera de las inteligencias artificiales e invierten cada mayores capitales 319.000 millones de dólares mientras que China concentrado en el estado las decisiones científicas y económicas pudo invertir en ella en el 2025 el doble que las 7 empresas privadas más importantes de Norteamérica pero totalizando los capitales públicos y privados que realizaron investigaciones científicas y tecnológicas llega a 940.000 millones de dólares pero además la nueva política de acuerdo por la cual trabajan más vinculados las empresas tecnológicas con el estado generan un nuevo hecho en la política internacional. El avance de Washington motivó que China intenta desarrollar un sector privado porque la concentración de decisiones en la burocracia estatal causó una excesiva prudencia en las inversiones de ciencia y tecnología. Además anuló iniciativas que pudieron tener tanta influencia y proactividad como la compañía creada en una garage por Bill Gates o planes que desarrolla hoy Zuckerberg. Mientras tantos países se desgastan en un enfrentamiento que requiere cada vez mayor inversión en esos rubros sobre cuyo rendimiento en el futuro inmediato existen dudas.

EL PODER DE PEKÍN Y LA DEBILIDAD DE RUSIA

Al mismo tiempo Rusia desapareció como potencia de primer orden, su PIB alcanza a 2.66 billones de dólares y Brasil llega casi a la misma cifra 2.64 billones sin el compromiso de invertir en defensa más de 1.5 por ciento de su PIB. El más comprometido en este aspecto es Washington por eso en forma reiterada le fue planteando a la Unión Europea que debía contribuir con mayores capitales para los ejércitos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN o NATO) porque considera que ha subsidiado en exceso a los países occidentales del viejo continente.

Las inversiones en el extranjero de China en los últimos EE UU, Australia, Reino Unido y Brasil, en esta última es donde más aumentó sus inversiones por su mercado interno y por su creciente importancia geopolítica.

El país o la nación que tendrá el mayor número de personas en condición de trabajar, la India, ya se ve así misma como una potencia. Por eso mantiene su independencia de ambos y si bien se vio arrojada a Rusia por Trump hace pocos días su canciller junto con otros 16 refrendaron una declaración que plantearon la necesidad de ahorrar el problema que crea la sobrecapacidad estructural y la producción industrial excesiva a nivel global. En el documento no se nombró a China pero no hacía falta. En el orden militar Nueva Delhi acordó con Rusia un tratado de cooperación que permite el despliegue limitado de una fuerza 3.000 soldados, 5 buques de guerra y 10 aeronaves en el territorio del otro. Para India el tratado abre el acceso a instalaciones rusas en regiones estratégicas como el Ártico. Con Washington tiene un acuerdo de defensa común con Estados Unidos que permite a las Fuerzas Armadas de ambos países usar sus bases e instalaciones para el reabastecimiento de combustibles y soporte logístico. En el 2018 refrendaron otro tratado que le facilita a ambos el acceso a equipos de comunicación encriptados permitiendo operaciones en tiempo real. Tres años después coincidieron en aunar esfuerzos e intercambios de inteligencias geoespaciales. En el 2024 se garantizaron mutuamente recursos industriales de defensa y lograron coincidir en el intercambio de datos en el Corredor del Índico. Sydney, Washington y Nueva Delhi refrendaron pactos bilaterales para el “Diálogo de Seguridad Cuadrilateral” en el que se incluyó a Japón que siempre ha sido un competidor de Pekín.

EL BRIC

El BRIC que originalmente fue la creación de un bloque con el objetivo de convertirse en un gran foro económico y político de economías emergentes surgió de acuerdos entre Brasil, India, China y Rusia con el objetivo de reducir la influencia del dólar en el comercio internacional.

Nueva Delhi se muestra muy amplia en sus relaciones económicas, políticas y militares pero con China combinan una inevitable interdependencia económica pero con una intensa rivalidad geopolítica y militar. Esta actitud acerca a la India a Europa Occidental y en ese subbloque en formación Brasil ha comenzado a profundizar sus relaciones como política de estado y eso llevó a Lula a un silencioso enfrentamiento con la poderosa Itamaraty, así se denomina el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia que suele actuar en conjunto con la élite industrial para incrementar las exportaciones del país y afirmar su base europea, así consideran a Portugal. Es un panorama cambiante al que la Argentina está ajena.