Chips y espías: el enigma de la “amante” en el centro del escándalo de Nvidia

Una oficina vacía en Singapur, negocios multimillonarios y una empresaria de biografía esquiva

Detrás de las puertas de vidrio no había nadie. Ni empleados, ni reuniones, ni señales del movimiento que cabría esperar de una empresa que había comercializado chips por más de 4.000 millones de dólares en dos años. Al llegar a las oficinas de Megaspeed, en pleno distrito financiero de Singapur, el lugar estaba vacío. Los vecinos dijeron que hacía meses que no veían a su personal.

La escena ofrece una entrada al mundo de Alice Huang: una mujer cuyo nombre aparece en registros corporativos, investigaciones policiales y versiones sobre una relación sentimental con el cofundador de Nvidia, pero cuya vida conserva enormes zonas de sombra. No está claro dónde vive, dónde trabaja actualmente ni cuándo nació.

Su apellido coincide con el de Jensen Huang, aunque no tienen parentesco. El vínculo que se les atribuye es otro: una supuesta relación amorosa que quedó entrelazada con las acusaciones de espionaje y el escándalo que precipitó la salida del empresario de la conducción del gigante tecnológico.

China negó tajantemente las acusaciones. Alice Huang fue interrogada en Singapur, pero no se presentaron cargos contra ella. Las sospechas, sin embargo, pusieron bajo la lupa una red empresarial que conecta oficinas del sudeste asiático, centros de datos y grandes compañías chinas.

Una fortuna

a velocidad de vértigo

El rastro documental conduce a comienzos de 2023. Una empresa vinculada con Alice Huang adquirió la filial singapurense de un desarrollador chino de videojuegos. Poco después, aquella sociedad pasó a llamarse Megaspeed International.

Huang figuró como directora entre marzo y noviembre de ese año. En ese período comenzó una transformación extraordinaria: la firma dejó atrás su discreto lugar en el negocio de los videojuegos y se convirtió en uno de los mayores compradores de chips de Nvidia en Asia.

En doce meses, sus ingresos pasaron de cero a casi 300 millones de dólares. Sus activos saltaron de 32 millones a cerca de 3.000 millones.

Los números muestran la dimensión del negocio. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió con los chips.

Megaspeed se presenta como una empresa dedicada a la computación de alto rendimiento, una actividad que necesita enormes cantidades de los semiconductores que fabrica Nvidia. La sospecha es que sus centros de datos también pudieron servir para eludir las restricciones estadounidenses y facilitar el acceso de China a tecnología avanzada.

La compañía anunció que contrató un bufete estadounidense para revisar el cumplimiento de las normas de exportación y aseguró que se toma esas obligaciones “muy en serio”.

El pasaporte retenido

En febrero de 2025, la policía de Singapur abrió una investigación sobre Megaspeed y otras empresas. Cuatro meses después, investigadores estadounidenses llegaron a la compañía para verificar el destino de mercancías enviadas. Alice Huang estaba allí.

Ese mismo día fue interrogada por la policía local, que le confiscó el pasaporte.

Para entonces, su cercanía con Jensen Huang ya había tenido una expresión pública: ambos habían sido vistos en una fiesta posterior a la feria tecnológica Computex, en Taiwán, a principios de 2024.

En febrero de 2026, Singapur le prohibió la entrada. Según el Ministerio del Interior, había proporcionado información inexacta para minimizar su papel en Megaspeed. Aunque ya no aparecía como directora, las autoridades la consideraban una de sus principales responsables.

Ese contraste atraviesa el caso: una mujer que desaparece de un cargo formal, pero que, según los investigadores, conserva influencia en la empresa.

Los hilos de la red

La trama se extiende más allá de Megaspeed. Los registros de Hong Kong también identifican a Huang como directora de Nanjing Lingxing Technology, operadora de la plataforma china de transporte T3, entre cuyos inversores figuran Alibaba, Tencent y fabricantes de automóviles respaldados por el Estado.

Otro recorrido financiero conecta una filial malasia de Megaspeed con una sociedad vinculada a Alibaba a través de su estructura corporativa. Ese vínculo documental, por sí solo, no demuestra una operación ilegal.

De su trayectoria personal aparecen fragmentos. Un currículum empresarial menciona un cargo directivo en HSBC alrededor de 2012 y pasos posteriores por CITIC Securities y Shanghai Hexi Investment. El medio HK01 informó que nació en Hunan y estudió comunicación en Hong Kong. Un periodista de la televisión estatal china escribió que había trabajado con ella, pero después borró la publicación.

Son piezas de una biografía que todavía no permiten componer un retrato completo.

Mientras Singapur continúa sus pesquisas, Malasia investiga si la filial Speedmatrix reexportó chips a otras jurisdicciones. En sus oficinas tampoco había empleados cuando llegó la prensa.

La historia vuelve así a su primera imagen: puertas cerradas y sociedades capaces de mover miles de millones. En el centro permanece Alice Huang, señalada como presunta espía, vinculada con uno de los hombres más poderosos de la industria tecnológica y todavía rodeada de preguntas que las investigaciones deberán responder.