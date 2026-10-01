Cinco claves sobre los Premios Nobel Estocolmo

Desde 1901, cinco nobeles de la paz se encontraban en detención cuando se les otorgó el galardón. En 1936, el periodista y pacifista alemán Carl von Ossietzky había sido enviado a un campo de concentración nazi. En arresto domiciliario, la opositora birmana Aung San Suu Kyi, laureada en 1991, fue autorizada a viajar a Oslo por la junta militar que gobernaba su país pero decidió no acudir por las mismas razones. En 2010, el disidente chino Liu Xiaobo se hallaba encarcelado. El premio se colocó sobre una silla vacía.

En 2022, el detenido activista de derechos humanos bielorruso Ales Bialiatski fue representado por su esposa, Natalia Pinchuk. En 2023, la activista iraní Narges Mohammadi celebró su premio Nobel desde su celda en la prisión de Evin. - Jóvenes y viejos - En 2014, la activista pakistaní por la educación femenina Malala Yousafzai se convirtió a los 17 años en la persona más joven en recibir un premio Nobel: el de la Paz.

Otro laureado joven, el australiano Lawrence Bragg, recibió en 2015 el Nobel de Física a los 25 años -junto a su padre- por trabajos realizados cuando tenía 21. La iraquí Nadia Murad recibió en 2018 el Nobel de la Paz a los 25 años por sus esfuerzos a favor de la minoría yazidí. Por el contrario, el estadounidense John B. Goodenough es el laureado más viejo, al ganar el Nobel de Química en 2019 a los 97 años por sus trabajos sobre las baterías de iones de litio que alimentan los vehículos eléctricos.

Su compatriota Arthur Ashkin fue galardonado un año antes con el Nobel de Física a los 96 años. - Sin premios póstumos - Desde 1974, los estatutos de la Fundación Nobel estipulan que el premio no puede otorgarse de manera póstuma, salvo que la muerte ocurra después de anunciado el nombre del laureado. Hasta que la norma se puso por escrito, solo dos personalidades fallecidas fueron galardonadas, ambas de nacionalidad sueca: el poeta Erik Axel Karlfeldt (literatura, en 1931) y el presuntamente asesinado secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld (Premio Nobel de la Paz en 1961).

También sucedió que no se concediera un premio como forma de rendir homenaje a un galardonado fallecido, como en 1948 tras el asesinato de Mahatma Gandhi. Un laureado reciente no tuvo la oportunidad de recibir la famosa llamada telefónica que anuncia un Nobel: tras el premio de Medicina de 2011 al canadiense Ralph Steinman, se supo que había muerto tres días antes, aunque sigue en la lista de ganadores. - Nobel, el poeta - Apasionado por la poesía inglesa y admirador de Percy Bysshe Shelley y Lord Byron, Alfred Nobel es recordado como el inventor de la dinamita, pero nunca dejó de escribir versos, ya fuera en sueco o en la lengua de Shakespeare.

En una carta a un amigo escribió: "No tengo la menor pretensión de calificar mis versos como poesía. Escribo de vez en cuando con el único fin de evitar la depresión o de mejorar mi inglés". En 1862, el joven de 29 años, con dudas de su talento, escribió a una joven en francés: "La física es mi terreno, no la pluma". El año de su muerte, 1896, escribió una tragedia escandalosa, "Némesis", sobre la ejecución en el siglo XVI en Roma de una mujer que asesinó a su padrastro incestuoso. La obra se publicó pero todos los ejemplares fueron quemados tras su muerte. Salvo tres. - Mujeres infrarrepresentadas - Solo 68 de los 633 premios Nobel otorgados desde 1901 han sido otorgados a mujeres, es decir, menos del 11%.

No obstante, esa proporción ha crecido a lo largo de la década de 2020. Los ámbitos científicos presentan la menor proporción de mujeres galardonadas. Los comités encargados de otorgar los premios se niegan a establecer cuotas, y prefieren fomentar la nominación de mujeres científicas. Solo cinco mujeres han ganado el Nobel de Física de un total de 230 laureados en esa categoría. Tres de 99 en economía, ocho de 200 en química y 14 de 232 en medicina. La primera persona en ganar dos veces un Nobel fue una mujer: la francesa de origen polaco Marie Curie (física en 1903 y química en 1911).