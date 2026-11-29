Cuando llueve a cántaros, las ciudades suelen responder con una receta conocida: desagües, canales y enormes obras de infraestructura. Pero cada vez más metrópolis están probando otra idea: comportarse como una esponja. El modelo de “ciudad esponja” incorpora parques, jardines, humedales, techos verdes y pavimentos permeables capaces de absorber parte del agua de lluvia y liberarla poco a poco. Así se evita que los drenajes colapsen y se reduce el riesgo de inundaciones. China es el principal impulsor de esta estrategia. Shenzhen utiliza superficies que permiten que el agua penetre en el suelo, mientras la vegetación ayuda a filtrarla antes de que llegue a las reservas subterráneas. El país seleccionó 30 ciudades piloto entre 2015 y 2016 y busca que para 2030 el 80% de sus zonas urbanizadas incorpore este tipo de soluciones. Pero la idea ya cruzó fronteras. Filadelfia, en Estados Unidos, cuenta con más de 1.100 proyectos públicos y privados para captar el agua de lluvia. Singapur transformó un parque de 62 hectáreas para recuperar un río y sus ecosistemas. También hay experiencias en América Latina. Ciudad de México construyó el Parque Hídrico La Quebradora para captar lluvias e infiltrarlas al acuífero. Medellín y Bogotá avanzan con sistemas que retienen el agua, reducen su velocidad y permiten reutilizarla. La apuesta es simple: en lugar de luchar contra el agua, dejar que la ciudad aprenda a absorberla.

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