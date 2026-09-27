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Viaje presidencial

CNN, afuera: Trump no la subió a su avión

Por Redacción

Los reporteros de CNN fueron excluidos del viaje a Tennesse que realizó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una nueva restricción impuesta por la Casa Blanca a la cadena de noticias. En realidad, en la lista no estaba ninguna de las cadenas de televisión en la rotación de la cobertura de la actividad presidencial.

La Casa Blanca sólo mencionó a un corresponsal y equipo de Lindell TV, un medio abiertamente pro-Trump dirigido por su estrecho aliado, el empresario Mike Lindell.

La semana pasada, Trump intentó prohibir el acceso a la Casa Blanca de tres medios estadounidenses -CNN, MS NOW y Politico-a los que acusa de ofrecer únicamente una cobertura negativa de su gestión.

Un juez ordenó restituir temporalmente su ingreso, con el argumento de que la medida del mandatario probablemente era inconstitucional.

A principios de esta semana, las cinco principales cadenas estadounidenses tomaron la decisión conjunta de suspender la cobertura de la Casa Blanca, en solidaridad con los medios vetados.

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