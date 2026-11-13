Colette Kress, la nueva jefa interina de la tecnológica

Colette Kress, una ejecutiva financiera de bajo perfil pero con una extensa trayectoria en el sector tecnológico, se convirtió en la nueva CEO interina de Nvidia, tras la renuncia de Jensen Huang. Con 13 años dentro de la compañía y un profundo conocimiento de sus negocios, tendrá la responsabilidad de mantener el rumbo del gigante de los chips para IA mientras el directorio busca un reemplazante definitivo.

A sus 59 años, Kress se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO), un cargo al que llegó en 2013. La empresa anunció que conservará esas funciones durante la transición y concentrará temporalmente ambas responsabilidades. La junta directiva ya inició la búsqueda de un sucesor permanente y contempla candidatos internos y externos, aunque todavía no fijó una fecha para tomar una decisión.

FUERTE PERFIL en FINANZAS

A diferencia de Huang, convertido en una de las figuras más reconocidas de Silicon Valley, Kress evita los reflectores y mantiene un perfil reservado. Su principal lazo con el mundo financiero pasa por los encuentros con analistas e inversores de Wall Street, con quienes construyó una relación de confianza a medida que Nvidia se transformaba en una potencia mundial de la IA.

Su experiencia va mucho más allá de las cuentas. Fue una de las arquitectas de la estrategia financiera de la compañía y participó en acuerdos de inversión y financiación con grandes clientes del sector, entre ellos empresas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial y centros de datos. También conoce en profundidad la cartera de pedidos y la evolución comercial del grupo.

Antes de incorporarse a Nvidia, desarrolló una extensa carrera en otras grandes compañías tecnológicas, como Cisco, Microsoft y Texas Instruments. Es graduada de la Universidad de Arizona y cuenta con un máster en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Metodista del Sur.

Su nombramiento llega en un momento delicado, tras la salida inesperada de Huang, en medio de un escándalo personal y acusaciones vinculadas al espionaje chino.

Sin embargo, para el directorio, Kress representa una figura de continuidad y estabilidad.

Ahora deberá sostener la confianza de los inversores, supervisar los próximos resultados financieros y garantizar que Nvidia mantenga su liderazgo en un mercado estratégico. Su experiencia interna la convierte en una pieza clave durante una transición cuyo desenlace todavía está abierto.