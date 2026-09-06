Comienza en París el juicio por el crimen del expuma platense Aramburú

A más de cuatro años del asesinato de Federico Martín Aramburú, la Justicia francesa se prepara para juzgar a los acusados por el crimen del exrugbier platense, ocurrido en pleno centro de París durante la madrugada del 19 de marzo de 2022.

El proceso se desarrollará entre el 7 y el 28 de septiembre y tendrá como principales acusados a Loïk Le Priol, señalado como autor del asesinato, y Romain Bouvier, acusado por la tentativa de asesinato de Shaun Hegarty. También llegará a juicio Lyson R., pareja de Le Priol, imputada por complicidad.

La decisión de llevar el caso a juicio fue revisada en distintas instancias judiciales. El Tribunal de Apelación de París estableció finalmente que Le Priol deberá responder por “asesinato”, mientras que Bouvier será juzgado por “intento de asesinato”. La mujer, en tanto, deberá responder por su presunta participación en los hechos. La Fiscalía había solicitado que los dos hombres fueran juzgados por asesinato.

Las partes civiles, que representan a la familia de Aramburú y a Hegarty, consideraron que la decisión resulta coherente con la gravedad de los hechos. Del lado de las defensas, en cambio, se sostiene que durante el juicio se podrá demostrar que no existió una conducta premeditada.

El abogado de Le Priol, Xavier Nogueras, sostuvo que el tribunal de apelación solamente determinó los cargos que serán discutidos en el proceso y afirmó que “no hay pruebas de premeditación”.

La defensa de Bouvier también cuestiona la acusación de intención de matar y sostiene que no existieron ni persecución ni motivación racista. Por su parte, los abogados de Lyson R. aseguran que la declaración de inocencia de su defendida simplemente quedó postergada hasta el desarrollo del juicio.

La madrugada en que mataron al exPuma

Aramburú tenía 42 años y había disputado 22 partidos con Los Pumas. Tras retirarse del rugby profesional, se había instalado en Biarritz, donde desarrollaba junto a Hegarty un emprendimiento relacionado con la organización de viajes y recepción de espectadores para partidos de rugby.

La noche del 19 de marzo de 2022, ambos habían viajado a París porque tenían previsto asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el Torneo de las Seis Naciones, que se disputaba en el Stade de France.

Durante la madrugada se encontraban en las inmediaciones del bar Le Mabillon, sobre el Boulevard Saint-Germain. Como no encontraron lugar en el interior del establecimiento, se sentaron en la vereda.

Según consta en la investigación, allí se produjo una discusión con dos hombres que posteriormente serían identificados como Le Priol y Bouvier.

Los testimonios y elementos incorporados al expediente describieron distintas versiones sobre el comienzo de la pelea. En determinado momento se produjo un enfrentamiento físico y los protagonistas fueron separados por personal del local.

Aramburú y Hegarty se retiraron caminando por el Boulevard Saint-Germain hacia un hotel cercano, donde pretendían conseguir hielo y atender las heridas que habían sufrido durante la pelea. Sin embargo, al salir volvieron a encontrarse con los agresores.

De acuerdo con la reconstrucción de la causa, Bouvier descendió primero de un jeep de color verde militar y efectuó disparos contra Aramburú. Luego habría bajado Le Priol, quien también disparó contra el exrugbier. En total, la investigación atribuye a los atacantes varios disparos contra el argentino.

Hegarty quedó paralizado ante la situación y, según el relato incorporado al expediente, no esperaba que los hombres estuvieran armados.

Aramburú quedó gravemente herido y alcanzó a pedir ayuda antes de morir en el lugar.

Tras el ataque, los sospechosos escaparon en el vehículo que conducía Lyson R.

Bouvier fue posteriormente detenido en Francia, mientras que Le Priol fue localizado en Hungría, cuatro días después del crimen, cuando intentaba continuar viaje hacia Ucrania. Según la información incorporada a la causa, llevaba cuchillos y se desplazaba en un vehículo perteneciente a su padre.