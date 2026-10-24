Cómo saber qué apps del celular te están escuchando

Los teléfonos celulares se convirtieron en dispositivos indispensables para la vida cotidiana. Sin embargo, la cantidad de funciones que incorporan y los permisos que solicitan las aplicaciones también generan interrogantes sobre la privacidad. Uno de los más frecuentes es si determinados programas pueden utilizar el micrófono para escuchar conversaciones sin que sus usuarios lo adviertan.

Aunque los sistemas operativos modernos incorporan mecanismos de protección, los especialistas recomiendan revisar periódicamente qué aplicaciones tienen autorización para acceder al audio. Se trata de una configuración que muchas veces pasa inadvertida y que puede modificarse en pocos segundos.

Una de las herramientas más útiles para saber si una aplicación está utilizando el micrófono son los indicadores de privacidad que incorporan los teléfonos actuales.

En los iPhone, un pequeño punto naranja aparece en la parte superior de la pantalla cuando alguna aplicación utiliza el micrófono. Desde el Centro de Control es posible identificar qué aplicación lo utilizó recientemente.

En Android, las versiones modernas del sistema muestran un indicador, generalmente verde, cuando una aplicación accede al micrófono o a la cámara.

La aparición de estas señales no significa necesariamente que exista una actividad sospechosa. Sin embargo, merece atención cuando ocurre sin que el usuario esté utilizando alguna función que requiera captar sonido.

Tanto Android como iOS permiten consultar qué aplicaciones cuentan con autorización para utilizar el micrófono.

En los iPhone, hay que ingresar a Configuración, seleccionar Privacidad y seguridad y luego Micrófono. Allí aparece una lista de aplicaciones que solicitaron acceso al audio, junto con los controles para habilitar o deshabilitar ese permiso.

En Android, el recorrido puede variar según la marca y la versión del sistema operativo. Generalmente, hay que ingresar a Configuración, buscar Privacidad o Seguridad y privacidad y acceder al Administrador de permisos. Una vez allí, seleccionar Micrófono.

Algunos dispositivos también cuentan con un panel que permite consultar los accesos recientes al micrófono, la cámara y la ubicación.

Qué permisos conviene desactivar

Aplicaciones como WhatsApp, Zoom, las grabadoras de voz y los asistentes virtuales necesitan utilizar el micrófono para determinadas funciones.

En cambio, cuando una aplicación solicita acceso al audio sin una justificación clara, conviene analizar si ese permiso es realmente necesario.

La recomendación es desactivarlo en aquellos programas que no lo requieren para cumplir su función principal. Esto no implica eliminar la aplicación, sino restringir su capacidad de captar sonido.

En Android, según la versión, puede elegirse que una aplicación utilice el micrófono únicamente mientras está en uso o que solicite autorización cada vez. En iPhone, el acceso se controla mediante un interruptor individual.

Aplicaciones sospechosas y publicidad personalizada

Los especialistas aconsejan prestar atención a las aplicaciones descargadas recientemente, verificar quién las desarrolló y revisar los permisos solicitados. También recomiendan utilizar tiendas oficiales, mantener actualizado el sistema operativo y desinstalar programas que presenten comportamientos sospechosos.

Otra inquietud frecuente es si los celulares escuchan conversaciones para mostrar publicidad personalizada. Sin embargo, que aparezca un anuncio relacionado con un tema mencionado recientemente no demuestra que el teléfono haya grabado esa conversación.

Las plataformas publicitarias utilizan información sobre búsquedas, navegación, ubicación aproximada e interacciones digitales para personalizar los anuncios.

Esto no significa que el acceso indebido al micrófono sea imposible, sino que conviene distinguir entre la publicidad personalizada y una eventual utilización no autorizada del audio.

En definitiva, revisar los permisos, identificar accesos inesperados y limitar el uso del micrófono a las aplicaciones que realmente lo necesitan son medidas sencillas que permiten mantener un mayor control sobre la privacidad del teléfono.