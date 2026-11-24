Nvidia restituyó a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, apenas once días después de su renuncia, tras contactos de Donald Trump con integrantes del consejo, según afirmó el mandatario. El mandatario de EE UU había reclamado públicamente que la compañía le diera una segunda oportunidad a Huang y celebró el regreso como una medida “correcta y apropiada”.

“Estuve hablando con el consejo, directa e indirectamente, y tenía una opinión muy firme”, afirmó Trump a CNBC. Dijo que los directores enfrentaron una situación difícil y actuaron “de manera realmente responsable”. Su intervención marcó un giro decisivo en una definición que Nvidia parecía descartar.

VOTO UNÁNIME

Nvidia informó que el directorio votó por unanimidad la restitución inmediata de Huang como presidente, CEO y miembro del consejo. La decisión llegó tras varias reuniones en las que los directores evaluaron su franqueza y liderazgo. La empresa agregó que información de altos funcionarios del Gobierno les permitió concluir que su regreso no implicaba un riesgo para la seguridad nacional.

Harvey Jones, presidente del consejo, afirmó que Huang “es la persona correcta para dirigir Nvidia” y que su regreso responde a los intereses de accionistas, empleados, socios y clientes. Jones seguirá al frente del directorio y Colette Kress, quien asumió temporalmente la conducción ejecutiva, continuará como directora financiera.

Huang agradeció la confianza de los consejeros, empleados, accionistas y su familia. “Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado”, expresó. También manifestó su deseo de retomar las tareas al frente de Nvidia, uno de los actores centrales de la industria de inteligencia artificial.

GIRO TRAS PRESIÓN DE TRUMP

La decisión modificó la posición expresada por Nvidia la semana anterior. Tras la renuncia del 12 de noviembre, Huang se ofreció a regresar, pero Jones había dicho a inversores que el directorio aceptó su dimisión por unanimidad y que no tenía intención de restituirlo. El cambio llegó tras la presión de Trump y una campaña en Silicon Valley.

Entre quienes reclamaron su reincorporación estuvieron Elon Musk y Travis Kalanick, cofundador de Uber. Miles de empleados actuales y antiguos también firmaron una petición. Trump pidió el viernes que la empresa le diera una “segunda oportunidad” y reiteró el domingo que su regreso sería beneficioso para Nvidia y Estados Unidos.

La relación entre Trump y Huang se estrechó desde el regreso del presidente a la Casa Blanca, en enero de 2025. El empresario visitó Washington con frecuencia, lo acompañó en viajes al exterior y negoció las exportaciones de chips a China. Es considerado asesor informal del mandatario en inteligencia artificial y defiende un enfoque menos regulado.

El vínculo tomó relevancia en medio del debate por las ventas de semiconductores avanzados a China. Nvidia aportó 25 millones de dólares al proyecto de un salón de baile en la Casa Blanca, según The Washington Post. Para Kyle Chan, investigador de Brookings, el apoyo de Trump refleja la importancia del auge de la IA para el presidente y su legado.

La controversia también expuso diferencias en el Gobierno sobre las exportaciones. Sectores cercanos a Trump acusan al Departamento de Comercio de mantener una relación demasiado estrecha con Nvidia y de no controlar suficientemente el destino de sus chips. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración necesita conocer mejor las ventas internacionales de los procesadores de alto rendimiento.

Trump aseguró que Huang no sabía que chips avanzados de Nvidia llegaban a China. El empresario comparecerá el 1 de diciembre ante tres comisiones de la Cámara de Representantes por cuestiones de seguridad nacional. Chuck Schumer anunció que los demócratas investigarán posibles irregularidades y acusó al presidente de anteponer sus intereses y los de sus allegados a la seguridad del país. Hakeem Jeffries, próximo líder demócrata en la Cámara baja, calificó de “indefendible, irresponsable e incomprensible” la presión de Trump.

SOSPECHAS SOBRE ALICE HUANG

El escándalo que precipitó la renuncia comenzó con las revelaciones sobre la relación extramatrimonial de Huang con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, empresa de Singapur que compró chips de Nvidia por miles de millones de dólares. Según The New York Times, Alice mantuvo durante más de un año contactos con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado chino, desde la primavera boreal de 2025 hasta el otoño de este año. El diario citó fuentes con acceso a informes de inteligencia estadounidenses.

Las agencias estadounidenses sospechan que Kang Wei, colaborador de Alice presentado como su esposo, trabajaba para los servicios de inteligencia de Beijing.

Los contactos coincidieron con la relación con Huang y con parte del período en que Megaspeed importó grandes cantidades de chips de Nvidia, algunos presuntamente transferidos a China. Washington investiga si la firma ayudó a empresas chinas a eludir las restricciones a la compra de componentes avanzados para inteligencia artificial. Pekín negó las acusaciones.

Huang agradeció la confianza de los empleados, accionistas y su familia