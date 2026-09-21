Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar

Corea del Norte lanzó ayer dos misiles balísticos hacia el mar frente a su costa oriental. El ejército surcoreano informó que ambos proyectiles fueron disparados desde la zona de Wonsan, con casi tres horas de diferencia.

El primer misil fue detectado alrededor de las 15:00 hora local y recorrió unos 450 km en dirección al mar del Este, como denomina Seúl al mar de Japón. El segundo, lanzado a las 17:50, fue identificado como un misil balístico de corto alcance y recorrió más de 600 km.

Corea del Sur, Estados Unidos y Japón intercambiaron información sobre el lanzamiento. La presidencia convocó una reunión de emergencia para evaluar sus consecuencias y definir la respuesta.

Seúl instó a Pyongyang a cesar los lanzamientos y calificó la acción de “grave”, al considerar que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Japón presentó una “enérgica protesta” y advirtió sobre una amenaza para la paz y la seguridad regionales.

Los lanzamientos ocurrieron después de que Corea del Norte rechazara una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre su programa nuclear. Pyongyang sostuvo que el texto es “ilegal” y no tiene efecto porque el país no es miembro del organismo.

Una semana antes, Corea del Norte había disparado varios misiles de corto alcance, un día después de ejercicios de Seúl, Washington y Tokio.