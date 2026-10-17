Crece la fiebre por el iPhone plegable

El desembarco de Apple en el mercado de los teléfonos plegables comenzó con una demanda que superó la disponibilidad inicial de equipos. Este viernes, la compañía estadounidense habilitó las reservas del iPhone Duo, su primer smartphone con pantalla flexible, pero en cuestión de minutos se agotaron las unidades previstas para el lanzamiento comercial del próximo 23 de octubre.

La expectativa que había generado el dispositivo se tradujo en una avalancha de pedidos a través de la tienda oficial de Apple. Sin embargo, muchos compradores se encontraron con problemas para completar las operaciones y con plazos de entrega que comenzaron a extenderse rápidamente.

En pocas horas, las fechas estimadas pasaron de noviembre a diciembre y, finalmente, a los últimos días de enero de 2027. De esta manera, buena parte de los usuarios que intentaron conseguir el nuevo modelo deberán esperar más de tres meses para recibirlo.

El fenómeno refleja el interés que despertó la llegada de Apple a un segmento en el que otros fabricantes ya cuentan con varios años de experiencia, aunque también deja al descubierto las dificultades industriales que enfrenta la compañía para producir su primer teléfono plegable a gran escala.

Precios elevados

El iPhone Duo llega al mercado como uno de los teléfonos más costosos de Apple. Su versión de entrada, equipada con 256 GB de almacenamiento, tiene un precio internacional de 1.999 dólares, mientras que la configuración más avanzada, con 2 TB de capacidad, alcanza los 3.199 dólares.

Apple había permitido que los usuarios seleccionaran con anticipación la configuración deseada, una herramienta destinada a agilizar el proceso de reserva. No obstante, durante la apertura de la preventa se reportaron fallas en la tienda online y demoras en el procesamiento de las órdenes.

La escasez también tuvo un efecto inmediato en el mercado de reventa.

En plataformas como eBay comenzaron a aparecer publicaciones del iPhone Duo por valores superiores a los 4.000 dólares, prácticamente el doble del precio de su versión básica.

Mientras tanto, quienes no consiguieron asegurarse una unidad durante los primeros minutos comenzaron a recibir fechas estimadas de entrega para el 22, 25 y 29 de enero de 2027, dependiendo del mercado.

Dos pantallas y una bisagra de más de 100 piezas

El iPhone Duo representa uno de los cambios de diseño más importantes en la historia reciente del teléfono de Apple. Su principal característica es un sistema plegable que permite utilizarlo como un smartphone convencional o desplegarlo para acceder a una superficie de visualización considerablemente mayor.

El dispositivo incorpora una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y un panel interior flexible de 7,6 pulgadas, pensado para ampliar las posibilidades de multitarea, reproducción de contenidos y utilización de aplicaciones.

La arquitectura también incluye un sistema de doble batería y una bisagra integrada por más de 100 componentes, una de las piezas fundamentales para garantizar el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.

Precisamente, la complejidad de este diseño aparece entre los principales obstáculos para incrementar el volumen de fabricación.

A diferencia de los modelos tradicionales, los teléfonos plegables requieren procesos de ensamblaje más exigentes y controles específicos sobre la resistencia de las pantallas flexibles y los mecanismos móviles.

Los problemas de fabricación que complican el lanzamiento

La elevada demanda no sería la única explicación detrás de las demoras. Distintos informes de la industria tecnológica advierten que Apple enfrenta dificultades para aumentar la producción del iPhone Duo, especialmente durante las primeras etapas de fabricación.

De acuerdo con información publicada por Nikkei Asia, el rendimiento del ensamblaje final en las instalaciones de Foxconn, ubicadas en la provincia china de Henan, rondaba el 60% a mediados de septiembre.

Esto significa que aproximadamente cuatro de cada diez dispositivos fabricados no lograban superar los controles de calidad establecidos para su comercialización.

Los reportes también indicaron que, durante esa etapa, la producción apenas alcanzaba unos pocos cientos de unidades por día, un volumen reducido para los estándares habituales de los lanzamientos de Apple.

Entre los componentes que presentan mayores desafíos se encuentra la bisagra, cuya precisión resulta determinante tanto para la durabilidad del equipo como para el funcionamiento de la pantalla flexible.

Estas dificultades llevaron al analista Jeff Pu a revisar sus proyecciones comerciales. Según informó el sitio especializado 9to5Mac, el especialista redujo de 7 millones a 6 millones de unidades su estimación de envíos del iPhone Duo para 2026.

Por su parte, el periodista especializado Mark Gurman ya había anticipado que los inconvenientes de fabricación podían provocar una disponibilidad especialmente limitada durante las primeras semanas de comercialización.

Un debut clave para Apple en el mercado de los plegables

La llegada del iPhone Duo marca el ingreso de Apple a una categoría que hasta ahora había observado desde afuera, mientras fabricantes como Samsung, Huawei y Motorola desarrollaban distintas generaciones de dispositivos con pantallas flexibles.

El lanzamiento representa una apuesta tecnológica importante para la compañía, que busca trasladar su ecosistema de aplicaciones y servicios a un formato capaz de combinar las funciones de un teléfono convencional con algunas de las ventajas de una tablet.

Sin embargo, el éxito inicial de las reservas plantea un desafío inmediato: transformar el interés de los consumidores en entregas efectivas, sin que las limitaciones de producción terminen afectando el ritmo de comercialización.

Por ahora, el primer iPhone plegable ya consiguió generar una fuerte expectativa entre los seguidores de la marca. La incógnita es cuánto tiempo necesitará Apple para normalizar el abastecimiento y reducir una lista de espera que, apenas iniciada la preventa, ya se extiende hasta 2027.