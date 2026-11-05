Crisis bancaria en Paraguay: hasta su partido le pide la renuncia a Peña

La crisis bancaria en Paraguay suma tensión y tras el pedido de la oposición, el propio partido de Santiago Peña le pidió la renuncia. Este jueves el Congreso se reunió para tratar un posible juicio político contra el mandatario, acusado de tener vínculos con Ueno Bank, la entidad que ahora fue intervenida y dejó a casi 3 millones de personas sin acceso a sus ahorros.

Lo cierto es que en el inicio de la sesión, la bancada oficialista del Partido Colorado, que tiene 36 miembros, anunció que votará a favor del juicio político al presidente, según indicó el diario ABC Color. De esta forma, podría haber unanimidad a favor de la acusación.

Cabe recordar que ayer diputados opositores presentaron ante el Congreso un pedido de juicio de destitución contra el presidente y su vice por la crisis que envuelve a uno de los mayores bancos del país. En ese marco, anoche cientos de manifestantes volvieron a protestar por segundo día en Asunción a los gritos de "devuelvan nuestra plata" y "juicio a Santi Peña". Más temprano, clientes formaron largas filas fuera de los locales de Ueno Bank en busca de sus depósitos.

"Es el dinero de nuestra jubilación que ahora no sabemos si lo vamos a cobrar", dijo Teresa Montiel, una médica de 50 años que se acercó a la protesta con una pancarta con la inscripción "unidos somos más fuertes".

Durante la movilización, se registraron enfrentamientos con la policía, que intentó dispersar a los manifestantes con camiones hidrantes y gases lacrimógenos, aunque muchos continuaron con la protesta.

Claves para entender la crisis bancaria en Paraguay

La crisis estalló después de que el Banco Central Paraguayo (BCP) decidió el martes intervenir Ueno Bank por insuficiencia de capital, tras lo cual fueron suspendidos sus servicios. Casi la mitad de los 6,4 millones de paraguayos tienen cuenta en Ueno Bank. El escándalo llevó a la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo.

El diputado Mauricio Espínola, oficialista disidente, dijo que el pedido de juicio contra el presidente Santiago Peña logró las firmas suficientes para ser tratado en la Cámara de Diputados esta mañana, donde hasta el partido de peña votó a favor.

Peña, que asumió en 2023 un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba Ueno Bank, de las que se desvinculó en 2025. El texto de la acusación presentada ante la Cámara de Diputados pide tramitar el juicio político "por el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo".

Peña es acusado, entre otros cargos, de "conflicto de intereses" y enfrenta cuestionamientos por el aumento de su patrimonio. El gobierno anunció que devolverá a los afectados una parte de sus depósitos.

Vale mencionar que el Partido Colorado, al que pertenece Peña, tiene mayoría propia en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo su presidente, el exmandatario Horacio Cartes está distanciado del gobierno.

La oposición acusa a Peña de tomar "decisiones regulatorias presuntamente favorables a Ueno Bank" y concentrar allí fondos previsionales en el marco de un posible conflicto de intereses por sus pasados vínculos con la entidad. Ayer Peña promulgó una ley, aprobada velozmente por el Congreso, que "permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde". La norma estipula que los pagos se realicen en los próximos cinco días.

Además, el Congreso aceptó a uno de los tres candidatos propuestos por el Ejecutivo para recomponer el directorio del Banco Central, que según la Constitución opera como un organismo autónomo del Ejecutivo. El martes BCP presentó una denuncia contra Ueno Bank ante la justicia, que derivó en la detención el mismo día de ocho directivos de la entidad, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.

El Banco Central aseguró que quienes tengan depósitos congelados en la entidad "recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes", unos 1.675 dólares. "Perdí los ahorros de toda mi vida, solo tengo 8.000 guaraníes (casi un dólar). Todos deben ir presos", dijo entre lágrimas, Marcelino Vergara, de 68 años.

Un antecedente en Paraguay

En 2012, el entonces presidente Fernando Lugo fue destituido en un juicio político en el Congreso, a raíz de una masacre de 11 campesinos y seis policías, ocurrida a unos 250 kilómetros al noreste de Asunción.

El exobispo había llegado al poder en 2008, con lo que terminaron 61 años de hegemonía del Partido Colorado.