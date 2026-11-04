Crisis bancaria en Paraguay: qué pasará con los ahorros de casi 3 millones de clientes de Ueno Bank

Miles de familias paraguayas atravesaban horas de incertidumbre por el futuro de sus ahorros tras la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera que quedó en el centro de una crisis bancaria con derivaciones políticas. El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el martes el inicio de un procedimiento de resolución luego de detectar graves problemas de solvencia.

La medida alcanzó a una institución que administraba los recursos de más de 2,94 millones de clientes, según cifras correspondientes a junio pasado. El anuncio generó preocupación entre ahorristas, jubilados y organismos públicos que mantenían fondos depositados en el banco.

De acuerdo con el comunicado del BCP, la decisión se tomó por unanimidad al constatarse que el índice de solvencia de Ueno se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido.

En ese marco, la Superintendencia de Bancos deberá designar interventores para verificar la situación patrimonial de la entidad, preservar sus activos y ejecutar las acciones previstas por la ley para garantizar un desarrollo ordenado del procedimiento.

Qué pasará con los ahorros de los clientes de Ueno Bank

Uno de los principales interrogantes que dejó la intervención es cómo se devolverán los depósitos a los clientes. El Banco Central del Paraguay informó que los ahorros cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas, por persona física o jurídica.

Ese monto equivale a unos 228 millones de guaraníes, aproximadamente 36.700 dólares.

Según las precisiones difundidas por el organismo, el pago de la garantía deberá concretarse en un plazo que no supere los 15 días corridos desde la aprobación de la resolución de la entidad. Sin embargo, ese período podría extenderse por otros 15 días.

De acuerdo con estimaciones publicadas por medios paraguayos, las fechas posibles para la devolución serían el 17 de noviembre o el 2 de diciembre.

La situación presenta dificultades particulares para quienes tenían una cuenta únicamente en Ueno Bank. En esos casos, se evalúa la posibilidad de que el Banco Central les habilite cuentas en otras entidades financieras o que el dinero sea entregado en efectivo.

También existe preocupación por los jubilados que deben cobrar sus haberes el próximo 17 de noviembre.

La crisis de Ueno Bank y las derivaciones políticas

El caso también generó un fuerte impacto político en Paraguay y volvió a poner bajo cuestionamiento al presidente Santiago Peña, quien mantuvo vínculos empresariales con Ueno Holding, el grupo relacionado con la entidad financiera.

Peña fue accionista del holding hasta marzo de 2025, alrededor de un año y medio antes de que se desatara la crisis bancaria.

Otro de los puntos cuestionados fue la designación de Carlos Carvallo, quien había sido máximo responsable de Ueno Bank, al frente del Banco Central del Paraguay poco después de la asunción de Peña en agosto de 2023.

Sus críticos señalaron un posible conflicto de intereses. En medio de la crisis, Carvallo puso su cargo a disposición y aseguró que su renuncia estaba firmada.

Tras su salida, asumió de manera interina Liana Caballero, integrante del directorio del organismo monetario.

Protestas y pedido de juicio político contra Santiago Peña

La incertidumbre por los depósitos también derivó en protestas en Asunción. Un grupo de ahorristas se congregó en los alrededores del Congreso paraguayo para realizar una vigilia y reclamar la devolución de sus fondos.

Los manifestantes, que se identificaron como autoconvocados, anunciaron que permanecerían en la plaza de Armas, contigua al Parlamento, para expresar su rechazo a la administración de Ueno.

Entre los reclamos también se incluyó un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y la exigencia de que se investigue a los responsables de la crisis.

"Que nos devuelvan el dinero primero", expresó Jorge Ramírez, uno de los organizadores de la movilización, en declaraciones a la agencia EFE.

Los ahorristas también reclamaron el cierre de la entidad financiera y cuestionaron la actuación de las autoridades del Banco Central.

Las protestas se produjeron luego de que centenares de personas se concentraran en el Panteón de los Héroes, en el centro de Asunción. La Policía dispersó a los manifestantes tras registrarse desórdenes.

Los fondos de jubilados y organismos públicos, bajo la lupa

La crisis de Ueno Bank también encendió las alarmas por los fondos de organismos estatales que permanecían depositados en la entidad.

Según publicó el diario paraguayo Última Hora, cerca de 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) habrían quedado comprometidos. El organismo administra el sistema de jubilaciones de gran parte de los trabajadores del país y esos fondos incluyen los ahorros de unos 32.000 jubilados.

También permanecían depositados recursos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional Itaipú.

La situación abrió un escenario de incertidumbre sobre el alcance de las pérdidas y los mecanismos que se utilizarán para garantizar la devolución de los fondos, mientras avanzan las actuaciones del Banco Central y crecen los reclamos de los ahorristas.