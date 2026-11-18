Los conflictos comerciales, la guerra en Ucrania, las armas nucleares y la inteligencia artificial marcarán la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra hoy y mañana en China. La atención estará puesta en Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

Comercio

Las tensiones económicas dominarán el debate. Los aranceles de Trump y las represalias de Beijing alteraron el intercambio mundial. La prioridad será preservar la tregua comercial acordada el año pasado entre Washington y China, que vencerá en enero, y evitar una nueva escalada proteccionista. Canadá, México, Perú y Chile buscarán ampliar lazos con China para reducir su dependencia de EE UU. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, será la primera en reunirse con Xi y buscará facilitar el ingreso de productos mexicanos al mercado chino.

Ucrania

La guerra estará en la agenda, aunque Washington no prevé que Trump la mencione en la reunión trilateral. Kiev teme quedar al margen y advierte que el encuentro podría alentar a Putin a prolongar la invasión. Beijing, que nunca condenó la ofensiva rusa, se declara neutral y pide negociaciones de paz.

Armas nucleares

Trump buscará impulsar la desnuclearización y cuestiona el crecimiento del arsenal chino. Sin embargo, los analistas ven improbable un acuerdo para reducir los arsenales: EE UU y Rusia poseen muchas más ojivas, mientras China considera necesario reforzar su capacidad de disuasión. También se especula sobre una reunión de Trump con el líder norcoreano Kim Jong Un para reactivar el diálogo nuclear.

Inteligencia artificial

La regulación de la IA será otro eje, ante la inquietud por sus aplicaciones militares y los riesgos de sistemas autónomos sin control. Washington y Beijing podrían profundizar el canal de comunicación acordado.

También podrían establecer protocolos para identificar incidentes, definir quién debe informar, fijar plazos de notificación y verificar los datos.