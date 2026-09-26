Cumbre EE-UU-China: mucho ruido, pocas nueces

El presidente estadounidense, Donald Trump, se despidió de su homólogo chino, Xi Jinping, tras una cumbre en Washington de escasos resultados visibles pero con elogios mutuos y la promesa de nuevas citas en lo que queda de año.

Trump y la primera dama Melania ofrecieron un té a Xi y a su esposa Peng Liyuan en la Casa Blanca en esta última jornada, antes de mostrarles la Declaración de la Independencia y la Constitución estadounidense en los Archivos Nacionales, en el año en que Estados Unidos cumple su 250º aniversario.

Trump confirmó que había hablado con Xi de la guerra contra Irán y aseguró que tras la cumbre habría “buenas noticias” para los agricultores estadounidenses, lo que indicaría un aumento de las cuotas de exportación, como parte de las discusiones comerciales. “Creo que hemos logrado avances enormes, fue muy positiva para ambos países”, dijo Trump para resumir la cumbre.

La última vez que Xi visitó como jefe de Estado Washington fue en 2015. Este era el tercer encuentro bilateral entre ambos gobernantes.

Xi respondió expresando su deseo de volver a verse con Trump en próximas citas diplomáticas, lo que luego confirmó el anfitrión. “Nos volveremos a reunir en noviembre, en China, y luego en la cumbre del G20 en diciembre, en Miami, Florida”, dijo Trump en su red Truth Social. El 18 y 19 de noviembre se celebrará en la ciudad de Shenzhen la cumbre de Asia y el Pacífico (APEC).

Allanar obstáculos

La cumbre estuvo llena de boato, y Trump aprovechó para mostrarle a Xi dos de sus obras en la Casa Blanca: un helipuerto en los jardines de la residencia y la polémica construcción del salón de baile, confirmó la Casa Blanca.

Ayer, debajo de la rotonda de los Archivos Nacionales, Trump le mostró a los invitados de honor los documentos que fundaron Estados Unidos. “Esto tiene 250 años y lo de ellos tiene 6.000 años”, bromeó Trump ante los periodistas, refiriéndose a las milenarias raíces de China. “Estamos muy orgullosos de nuestros 250”, añadió Trump.

La cumbre de Washington había arrancado con un significativo anuncio: que ambos países acordaban prolongar la tregua en su guerra arancelaria, hasta el 10 de enero.

Era una señal de que lo importante era allanar obstáculos de cara a las complejas negociaciones comerciales entre las dos principales potencias mundiales, que podrían durar meses.

Trump necesitaba además abordar el papel de China en la guerra con Irán. El gigante asiático es el primer cliente del petróleo iraní, ahora sometido a un estricto bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Xi afirmó que su viaje a Washington había añadido “nuevo contenido” a su cumbre con Trump en Pekín en mayo, y afirmó que ambos habían acordado lograr una “estabilidad estratégica sobre la base del respeto, la equidad y la reciprocidad”.

El líder chino recomendó en cambio a Trump “prudencia” respecto al asunto de la independencia de Taiwán y a dialogar con Irán para poner rápidamente fin a la guerra, según la agencia de noticias china Xinhua.

Sin anuncios sobre la Intligencia artificial

En el campo de la inteligencia artificial, cuyo desarrollo inquieta a todas las naciones, los dos países lideran sustancialmente la carrera tecnológica.

“Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de (...) garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano” sugirió Xi.

“Las decisiones que tomemos hoy en estos ámbitos pueden promover la paz y la prosperidad durante décadas y décadas”, reconoció Trump.

Pero ambos líderes se cuidaron de no anunciar barreras a la investigación en la IA.