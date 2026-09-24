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TRUMP-DELCYRODRÍGUEZ

Cumbre en EE UU por la deuda venezolana

X (@delcyrodriguezv)

Por Redacción

La reestructuración de la deuda venezolana fue uno de los temas centrales de la primera reunión entre los presidentes Donald Trump y Delcy Rodríguez, según informó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. “Queda mucho por arreglar para que Venezuela tenga éxito”, afirmó Rubio, quien explicó que los mandatarios analizaron los pasos para la recuperación económica y que la deuda será clave en ese proceso. “Queremos ser de ayuda en ese sentido. Tiene que hacerse de la manera correcta”, agregó. El encuentro, una invitación del estadounidense al margen de la asamblea de la ONU, fue el primero entre Trump y Rodríguez desde que ella asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Según Transparencia Venezuela, la deuda soberana rondaba los 164.000 millones de dólares a finales de 2024, aunque las cifras son objeto de debate.

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