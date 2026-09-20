Cumplió su promesa: no dejó entrar a la CNN

Periodistas de tres importantes organizaciones de noticias —CNN, MS NOW y Politico— dijeron que se les negó el acceso a la Casa Blanca ayerpor la mañana, y reporteras de las dos cadenas de cable salieron en vivo para informar que se les había impedido el ingreso tras un veto impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

La medida intensificó los esfuerzos de larga data de Trump por restringir la cobertura informativa de reporteros que considera objetables mediante acciones administrativas —y a veces en los tribunales— , y es la prueba más reciente a las garantías de la Primera Enmienda constitucional del país. El portal Politico confirmó que a su reportera de presidencia, Cheyenne Haslett, también se le negó la entrada a la Casa Blanca y le confiscaron su credencial. El anuncio se produjo poco después de que se le prohibió el paso a periodistas de MS NOW y CNN.

El editor en jefe Jonathan Greenberger dijo en un comunicado a la redacción de Politico: “La respaldamos a ella y a todos los reporteros aquí que cubren la Casa Blanca... Defenderemos enérgicamente nuestros derechos de la Primera Enmienda”.

CNN emitió un comunicado diciendo que respalda a sus periodistas. “No nos desviaremos de nuestro deber de exigir cuentas al gobierno y a otros organismos públicos”, señaló. El comunicado se mostró al aire antes de que la corresponsal principal de la Casa Blanca, Betsy Klein, informó que no la dejaron ingresar.

Poco antes, MS NOW informó que a sus periodistas se les negó el acceso a la Casa Blanca y señaló en un comunicado que respalda a sus periodistas.

“La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman dentro se financian con nuestros impuestos”, manifestó la cadena en un comunicado el sábado. “MS NOW tiene la intención de tomar todas y cada una de las medidas necesarias para defender nuestros derechos de la Primera Enmienda y el papel esencial del periodismo independiente en nuestra democracia”.

Castigos para muchos

En su segundo mandato, Trump y su administración han subido la apuesta y han castigado a ciertos medios, tanto en los tribunales como mediante acciones regulatorias. Trump también ha arremetido contra reporteros individuales en persona o en redes sociales, a veces en términos llamativamente personales.

Tanto la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Betsy Klein, como la reportera de MS NOW, Akayla Gardner, salieron al aire para informar que se les había prohibido entrar a la Casa Blanca.

Los corresponsales de CNN suelen estar presentes los fines de semana cuando el presidente está en Washington o cerca de ahí, en Camp David. Trump está este fin de semana en el retiro presidencial en Maryland. Los periodistas de Politico por lo general no están en la Casa Blanca los sábados.

La corresponsal de MS NOW en la Casa Blanca, Akayla Gardner, fue rechazada y le confiscaron su credencial de ingreso, según dijo al aire el sábado por la mañana.

Ella indicó que pasó por dos puertas sin problemas, pero que, una vez que llegó al punto donde su credencial debía escanearse, un agente le dijo que estaba deshabilitada y le pidió que la entregara. Él le dijo que la decisión “estaba por encima de él”, informó. Un productor de MS NOW pudo entrar, pero la credencial de un fotógrafo también fue deshabilitada, dijo Gardner.

Klein también dijo que su credencial había sido desactivada.

El analista de medios de CNN Brian Stelter calificó la medida como “una amenaza directa a la libertad de prensa en Estados Unidos”.

“Es mucho más grande que CNN“, dijo Stelter. “Esta es una prueba de libertad de expresión en Estados Unidos”.