Debate caliente entre Flavio Bolsonaro y Lula antes del balotaje en Brasil

El encuentro, transmitido por la cadena Band, reunió a millones de espectadores a través de YouTube y enfrentó a los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral. Bolsonaro llegó después de obtener el 47% de los votos en la primera vuelta, frente al 45% conseguido por Lula.

Uno de los principales enfrentamientos se produjo cuando el mandatario brasileño acusó a la familia Bolsonaro de recurrir a Estados Unidos para promover presiones contra Brasil. Durante una ronda de preguntas, Lula cuestionó la relación de los Bolsonaro con Washington y los acusó de buscar una intervención que llevara al país a una situación de crisis.

El presidente también introdujo la situación argentina en la discusión y cuestionó las coincidencias políticas entre su adversario y Javier Milei. "Vos continuás diciendo que tu modelo es el modelo de Milei", afirmó antes de preguntarle: "¿Sabés cuánto es la pobreza de Argentina? ¿Sabés cuánto es el desempleo? ¿Sabés cómo está la economía?".

"¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?", agregó Lula, en referencia al símbolo utilizado por el presidente argentino para representar su política de reducción del gasto público.

El intercambio también incluyó acusaciones personales. Bolsonaro cuestionó al mandatario por las investigaciones que involucran a su entorno familiar, mientras Lula respondió que su hijo había puesto a disposición de los investigadores sus cuentas bancarias y su teléfono. "La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro", sostuvo el presidente, quien aseguró que su adversario había pronunciado "43 mentiras" durante la campaña.

Otro momento de tensión se produjo cuando Bolsonaro mencionó el respaldo electoral que Lula recibe entre la población carcelaria. "Quiero que me vote el 100%, ahí está tu papá incluido", respondió el mandatario, en referencia a la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro.

Las diferencias también alcanzaron a la seguridad pública. Flávio Bolsonaro prometió declarar "la guerra al narcoterrorismo" y clasificar al Primer Comando de la Capital (PCC), al Comando Vermelho y a las milicias como organizaciones narcoterroristas. Lula, por su parte, sostuvo que los estados brasileños habían fracasado en sus políticas de seguridad y defendió una mayor intervención del Gobierno federal.

En materia sanitaria, Lula responsabilizó a la administración de Jair Bolsonaro por la gestión de la pandemia de coronavirus. "726 mil personas murieron por la irresponsabilidad del gobierno, porque no creyeron en la ciencia", afirmó. Flávio Bolsonaro reconoció que la gestión sanitaria de su padre no había conseguido los mejores resultados y expresó una disculpa pública por su actuación durante la emergencia.

El debate sobre las condiciones laborales también generó diferencias. Lula cuestionó la trayectoria de su adversario al afirmar que "él nunca trabajó", mientras Bolsonaro defendió su posición sobre la reducción de la semana laboral de seis días de trabajo y uno de descanso a un esquema de cinco días laborales y dos de descanso.

En el plano económico, el candidato opositor prometió crear un Ministerio de Prosperidad, mantener programas sociales como Bolsa Família y establecer mecanismos de refinanciación para las familias endeudadas. Entre sus propuestas mencionó períodos de gracia de seis meses para personas físicas y de un año para empresas, además de líneas de crédito con mejores condiciones.

Lula, en tanto, defendió su política industrial y aseguró que Brasil necesita incrementar la productividad mediante la innovación. Identificó tres sectores prioritarios para el crecimiento: la economía digital, con inversiones en centros de datos destinados a inteligencia artificial; la economía creativa y la economía verde.

Bolsonaro cuestionó esas propuestas y acusó al mandatario de no haberlas concretado durante sus anteriores administraciones. "Es impresionante cómo parece ser de la oposición. Su partido gobernó Brasil durante 20 de los últimos 24 años. Todo lo que dice aquí, no lo ha hecho ni lo volverá a hacer", sostuvo.

El enfrentamiento se produjo en la recta final de la campaña presidencial brasileña, con una segunda vuelta prevista para el próximo domingo. Ambos candidatos buscaron diferenciar sus propuestas y cuestionar la trayectoria de su adversario ante un electorado dividido, después de una primera vuelta que dejó una diferencia de apenas dos puntos porcentuales.