A los 14 años, Claire Parfitt tenía claro que quería trabajar en el espacio. Su primer intento fue pedir unas prácticas en la NASA, pero recibió un “no”. Lo que parecía un portazo terminó siendo el comienzo de una carrera extraordinaria. La oportunidad apareció en el Centro Espacial Nacional de Leicester, en Reino Unido, justo antes de su inauguración en 2001. Allí, su primera tarea fue ayudar a desembalar piezas para una exposición. Entre ellas había un objeto tan poco glamoroso como curioso: un inodoro espacial. Aquel artefacto se convirtió en su primer contacto con la tecnología utilizada fuera de la Tierra y, además, le permitió conocer a Alex Hall, directora del centro, cuya trayectoria inspiró a la adolescente. Parfitt estudió Física, hizo un doctorado en Ingeniería de Sistemas de Energía para naves espaciales y trabajó en la industria espacial británica. En 2019 llegó a la Agencia Espacial Europea (ESA), donde participó en proyectos como el rover Rosalind Franklin y la misión SMILE. Hoy, a los 42 años, dirige el equipo que estudia la exploración de Marte de la ESA y participa en la planificación de futuras misiones robóticas y tripuladas. Su gran apuesta incluye el rover Rosalind Franklin, cuyo lanzamiento está previsto para 2028 y que perforará hasta dos metros el suelo marciano para buscar material protegido de la radiación. Así, aquel inesperado encuentro con un inodoro espacial terminó llevándola mucho más lejos de lo que imaginaba.

Hoy Parfitt ayuda a decidir cómo Europa explorará Marte durante las próximas décadas.