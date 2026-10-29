Desconoció la derrota: Flávio Bolsonaro les agradeció a Milei y a Trump tras su fuga

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, que llegó a Miami junto a su esposa y sus dos hijas después de abandonar Brasil, difundió un comunicado en el que se presentó como el “verdadero presidente electo de Brasil”, aunque perdió el balotaje del domingo ante Luiz Inácio Lula da Silva por cerca de 4,4 millones de votos. También agradeció a los presidentes Javier Milei y Donald Trump y denunció una persecución política contra su familia.

En el mensaje, Bolsonaro sostuvo que no tenía intención de abandonar Brasil y calificó las actuaciones judiciales en su contra como una “caza de brujas motivada políticamente”. Además, desconoció el resultado electoral y anunció que encabezará la oposición desde Estados Unidos.

El excandidato denunció un supuesto fraude y cuestionó una decisión del Supremo Tribunal Federal que, según su versión, extendió el horario de votación por encima de las competencias del Tribunal Superior Electoral. También alegó que durante la campaña hubo abuso de poder político y económico y uso de recursos públicos a favor de la reelección de Lula. Con esos argumentos, sostuvo que correspondía anular la fórmula Lula-Alckmin. El comunicado no aportó documentación que respaldara esas acusaciones.

El senador acusó al gobierno de Lula y al Supremo Tribunal Federal de impulsar una persecución contra quienes cuestionan a las autoridades brasileñas. En ese marco, vinculó su situación con la de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Asimismo, afirmó que no existe una orden de detención en su contra y sostuvo que las medidas judiciales buscaban convertirlo en un “rehén” para proteger a los magistrados de eventuales procesos de destitución. Según planteó, temía una sucesión de restricciones que incluyera la retención de su pasaporte, el uso de una tobillera electrónica y una posterior detención.

“No huí de Brasil, salí por Brasil”, expresó. Argumentó que decidió trasladarse con su familia a Estados Unidos para preservar su seguridad y continuar su actividad política desde el exterior.

Además, agradeció a Milei por su “coraje, su sentido de la justicia y de la legalidad”, y a Trump por recibirlo en Estados Unidos. El comunicado no precisó qué participación habría tenido el gobierno argentino en su traslado.

LA OPOSICIÓN DESDE EL EXTERIOR

Bolsonaro aseguró que liderará la oposición desde Estados Unidos y dirigió un mensaje a los senadores, diputados y gobernadores que ayudó a elegir, con una mención especial a Rogério Marinho, a quien identificó como su candidato a la presidencia del Senado.

En el texto, afirmó que esos dirigentes carecen de libertad para ejercer su actividad política y sostuvo que desde el exterior asumirá las declaraciones y los riesgos que, según él, sus aliados no pueden afrontar en Brasil.

También anunció que en los próximos días se comunicará regularmente con sus seguidores y presentará una estrategia para movilizar a la oposición por medios “pacíficos y legítimos”. A la comunidad internacional le pidió que no normalice lo que describió como un “régimen de excepción”, mientras que a las instituciones brasileñas les reclamó restablecer el equilibrio entre los poderes.

Para justificar su decisión de continuar su actividad fuera del país, evocó los casos de Rui Barbosa, Charles de Gaulle y José Martí, entre otros dirigentes que actuaron desde el exilio.

LAS CONDICIONES DE INGRESO A ESTADOS UNIDOS

Antes de la llegada del senador, el Departamento de Estado de EE.UU. había informado que autorizaría el ingreso de Bolsonaro y su familia. Trump también expresó públicamente su respaldo.

Consultado por la prensa, el mandatario estadounidense afirmó que aprobaría su entrada.

Según O Globo, Bolsonaro ingresó a Estados Unidos con su pasaporte diplomático brasileño, cuya cancelación había sido ordenada por el juez Alexandre de Moraes. El medio atribuyó esa información a registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense.

Por su parte, Metrópoles y Folha de S. Paulo indicaron que el senador, su esposa y sus hijas recibieron una autorización de permanencia temporal por razones humanitarias. Ese permiso no equivale a una concesión de asilo.

REPERCUSIONES POLÍTICAS UNA CONFERENCIA ANUNCIADA

La recepción de Bolsonaro generó críticas de legisladores demócratas, que reclamaron explicaciones al gobierno de Trump sobre su eventual participación en la salida del senador de Brasil.

El congresista por Texas Joaquin Castro cuestionó que la administración estadounidense le brindara refugio después de desconocer una derrota electoral y pidió respuestas sobre las circunstancias de su traslado.

El episodio se suma a las tensiones entre Washington y Brasilia, atravesadas por las denuncias brasileñas de injerencia estadounidense en la campaña y por los aranceles aplicados a productos de ese país.

Paulo Figueiredo, un aliado de la familia Bolsonaro radicado en Estados Unidos, anunció que el senador ofrecería una conferencia de prensa el jueves en Miami. Se espera que allí dé detalles sobre su salida de Brasil y sus próximos pasos.