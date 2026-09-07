Despiste fatal en Miami: un avión provocó una tragedia

Un Boeing 767-300 que operaba para Amazon Prime Air se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami ayer e impactó contra varios vehículos. El accidente provocó un incendio, dejó cinco personas muertas y otras cinco heridas, tres de ellas en estado crítico, y obligó a interrumpir temporalmente toda la actividad aérea en una de las principales terminales de Estados Unidos.

El avión correspondía al vuelo 7598 de 21 Air, una compañía que opera vuelos de carga para Amazon. Se trataba de un Boeing 767-300 con matrícula N1997A que había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, y aterrizó en Miami alrededor de las 13:53, hora local. La FAA confirmó que la aeronave se salió de la pista durante la maniobra de aterrizaje.

Según los datos de seguimiento aéreo, el avión utilizó la pista 30 y continuó fuera del área de aterrizaje hasta atravesar el límite del aeropuerto. La aeronave terminó cerca de un estacionamiento situado junto a instalaciones logísticas, después de atravesar una vía y golpear varios vehículos. Flightradar24 registró que el avión abandonó la superficie utilizable de la pista a unos 112 nudos.

Tras el impacto, el Boeing quedó con la parte delantera apoyada sobre el terreno y comenzó a incendiarse. Los equipos de Miami-Dade Fire Rescue encontraron fuertes llamas y una columna de humo y desplegaron más de 60 unidades y unos 200 efectivos para combatir el fuego, rescatar a las personas atrapadas y controlar un derrame de combustible.

La emergencia involucró tanto a los ocupantes de la aeronave como a personas que se encontraban en los vehículos alcanzados. Los dos pilotos quedaron inicialmente atrapados dentro de la cabina y fueron rescatados por los equipos de emergencia. Las autoridades todavía no habían difundido la identidad de las cinco personas fallecidas.

Las autoridades de Miami-Dade confirmaron posteriormente que cinco personas murieron y otras cinco fueron hospitalizadas. Tres de los heridos permanecían en estado crítico, mientras que los otros dos presentaban lesiones de menor gravedad. La investigación deberá determinar si las víctimas fatales se encontraban dentro de los vehículos impactados, aunque las autoridades todavía no habían establecido públicamente la identidad y ubicación de cada víctima.

CIERRE TEMPORAL DEL AEROPUERTO

El accidente provocó un ground stop, por el cual se suspendieron los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de Miami. Inicialmente, las cuatro pistas y las calles de rodaje quedaron cerradas mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona del accidente. La interrupción generó importantes demoras y acumulación de pasajeros dentro de la terminal.

La operación comenzó a normalizarse parcialmente durante la tarde. Una de las cuatro pistas fue reabierta alrededor de las 16:15 y una segunda aproximadamente media hora después, aunque las autoridades advirtieron que las demoras continuarían. Los primeros reportes estimaron alrededor de 250 vuelos demorados como consecuencia del cierre.

Videos registrados por testigos mostraron al avión fuera de la pista, con la cola sobresaliendo del área aeroportuaria y una importante columna de humo negro. Otras imágenes permitieron observar el momento posterior al incendio y vehículos detenidos en las inmediaciones del lugar donde terminó la aeronave.

INVESTIGACIÓN DE LA FAA Y LA NTSB

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que investigará el accidente. La National Transportation Safety Board (NTSB) también inició la investigación para determinar qué ocurrió durante el aterrizaje y cuáles fueron las causas que llevaron al avión a superar el final de la pista.

El avión involucrado, identificado como N1997A, había realizado su primer vuelo en 1994 y fue construido originalmente como aeronave de pasajeros. Posteriormente fue convertido en carguero, en 2016, y pasó a ser operado por 21 Air para vuelos de Amazon Prime Air.

Por el momento, no se informó oficialmente la causa del despiste. La investigación deberá establecer si existieron problemas técnicos, condiciones operativas, factores meteorológicos, dificultades durante la aproximación o alguna otra circunstancia relacionada con el aterrizaje. La FAA aclaró que la información difundida inicialmente es preliminar y puede modificarse a medida que avance la investigación.

Amazon confirmó que el avión operaba para su servicio de carga y señaló que trabaja junto con las autoridades para establecer qué ocurrió. La portavoz Kelly Nantel afirmó que la compañía está concentrada en la seguridad y atención de las personas involucradas y en brindar apoyo a los afectados.

El accidente ocurre además en un fin de semana de alta circulación aérea en Estados Unidos por el feriado de Labor Day, lo que amplificó el impacto de la interrupción sobre las operaciones del Aeropuerto Internacional de Miami. Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras continúan las tareas en el lugar del siniestro.