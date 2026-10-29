Discapacidad: el vínculo con la empresa aérea Baires Fly

La empresa de vuelos privados Baires Fly, que trasladó a Flavio Bolsonaro desde la Argentina en su viaje hacia Estados Unidos, aparece mencionada en la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La Justicia busca determinar si un broker aeronáutico utilizó facturas con el nombre de la compañía para respaldar transferencias relacionadas con proveedores sospechados de venderle al Estado con sobreprecios.

La investigación apunta al intermediario Sergio Mastropietro, procesado por el juez Ariel Lijo. Según fuentes con conocimiento del expediente, Baires Fly no se encuentra entre las empresas acusadas. Desde la compañía, además, afirmaron que el broker “no tiene nada que ver” con la firma.

LAS FACTURAS BAJO INVESTIGACIÓN

La presencia de Baires Fly en el expediente está vinculada con comprobantes que habrían sido utilizados para justificar movimientos de dinero de contratistas de Andis.

En la resolución del 16 de octubre, Lijo contabilizó operaciones por $1.097.248.516 dentro del circuito investigado. La medida judicial recayó sobre Mastropietro y no sobre la empresa aérea.

Según el procesamiento, el broker habría mantenido contactos con Miguel Ángel Calvete e intervenido personalmente en la elaboración de facturas con el nombre de Baires Fly para respaldar transferencias. La resolución describe un presunto mecanismo de facturación cruzada.

Entre los comprobantes analizados figuran facturas destinadas a Probock y Prolite, dos proveedoras de Andis, por un total de $311 millones. El concepto consignado era la compra de kilómetros para utilizar en aeronaves de la empresa.

El expediente reconstruye intercambios atribuidos a Calvete y Mastropietro desde el 25 de agosto de 2025, cuatro días después de la salida de Diego Spagnuolo de la conducción de Andis.

De acuerdo con la documentación judicial, dos días más tarde el broker envió datos bancarios de una cuenta atribuida a Baires Fly.