Donald Trump confirmó que no atacará a Irán antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó postura sobre el conflicto con Irán y despejó las dudas respecto a si la Casa Blanca ordenará o no un ataque militar en suelo iraní antes de las elecciones de medio término que tendrán lugar a principios del próximo mes.

“No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre”, reveló el mandatario norteamericano a través de su cuenta en Truth Social.

En su descargo, el líder republicano evaluó las condiciones en las que se encuentra la nación asiática y remarcó el impacto de la estrategia estadounidense sin necesidad de acudir al uso de la fuerza militar directa de forma inmediata.

“Quiero dejar claro a todo el mundo que, si bien Irán se encuentra en muy malas condiciones, tanto económicas como militares, y mientras el bloqueo se mantenga en pleno vigor y efecto, con el petróleo fluyendo en cantidades récord de barriles a través del estrecho de Ormuz, no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre”, remarcó.

Cabe señalar que el Departamento del Tesoro anunció este jueves sanciones adicionales contra Irán, que afectan a 17 buques que, según las autoridades, formaban parte de una “flota clandestina” utilizada por Irán para transportar petróleo por todo el mundo

“La medida adoptada hoy neutraliza de manera efectiva a la gran mayoría de la red de flotas clandestinas que aún conserva Irán”, declaró el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado. El objetivo es privar a Teherán de los fondos necesarios para “librar la guerra en la región”, confesó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.