Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El Mundo

Donald Trump confirmó que no atacará a Irán antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos

Por Redacción

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó postura sobre el conflicto con Irán y despejó las dudas respecto a si la Casa Blanca ordenará o no un ataque militar en suelo iraní antes de las elecciones de medio término que tendrán lugar a principios del próximo mes.

“No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre”, reveló el mandatario norteamericano a través de su cuenta en Truth Social.

En su descargo, el líder republicano evaluó las condiciones en las que se encuentra la nación asiática y remarcó el impacto de la estrategia estadounidense sin necesidad de acudir al uso de la fuerza militar directa de forma inmediata.

“Quiero dejar claro a todo el mundo que, si bien Irán se encuentra en muy malas condiciones, tanto económicas como militares, y mientras el bloqueo se mantenga en pleno vigor y efecto, con el petróleo fluyendo en cantidades récord de barriles a través del estrecho de Ormuz, no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre”, remarcó.

Cabe señalar que el Departamento del Tesoro anunció este jueves sanciones adicionales contra Irán, que afectan a 17 buques que, según las autoridades, formaban parte de una “flota clandestina” utilizada por Irán para transportar petróleo por todo el mundo

“La medida adoptada hoy neutraliza de manera efectiva a la gran mayoría de la red de flotas clandestinas que aún conserva Irán”, declaró el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado. El objetivo es privar a Teherán de los fondos necesarios para “librar la guerra en la región”, confesó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?