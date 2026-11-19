Los demócratas nominaron a Hakeem Jeffries para presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un paso decisivo para convertirse en el primer legislador negro en ocupar ese cargo. El dirigente neoyorquino obtuvo 251 votos a favor y 11 en contra en una elección interna a puertas cerradas. La designación definitiva se resolverá cuando el nuevo Congreso se reúna, el 3 de enero de 2027.

Tras su nominación, Jeffries prometió trabajar por la unidad partidaria y enfrentar al movimiento MAGA -al que calificó de “extremismo”- del presidente Donald Trump. Aunque se presentó sin competidores, recibió cuestionamientos de legisladores progresistas que reclaman compromisos sobre salud pública, inmigración, financiamiento político y el fin de la guerra de Israel en Gaza. Siete representantes electos votaron en contra y advirtieron que las negociaciones con el dirigente continúan.

Para alcanzar la presidencia necesitará 218 votos en el pleno de la Cámara. Su elección marcaría un hito histórico, más de 150 años después de que el primer legislador negro llegara al Congreso.

Jeffries también encabeza una nueva conducción junto a Katherine Clark y Pete Aguilar, elegidos sin oposición. Clark podría convertirse en la primera mujer líder de la mayoría y Aguilar en el primer latino al frente de la bancada demócrata. El equipo representa una nueva generación de dirigentes, tras la salida de Nancy Pelosi del liderazgo en 2022.