EE UU, una potencia con los aviones en tierra y un sistema aéreo que cruje

Estados Unidos puede desarrollar tecnología de punta y, al mismo tiempo, depender de equipos de hace décadas para ordenar sus cielos. Esa contradicción quedó expuesta el viernes, cuando una falla de comunicaciones obligó a suspender los despegues en todo el país durante más de cuatro horas. La interrupción terminó alrededor de las 20.15, hora del este, pero el colapso dejó una consecuencia que llevará mucho más tiempo resolver: la desconfianza en una infraestructura esencial que funciona al límite.

El sábado, más de 2.500 vuelos estaban cancelados y cientos sufrían demoras, según FlightAware. Detrás de las cifras quedaron pasajeros varados, conexiones perdidas y viajes frustrados. Las autoridades advirtieron que el efecto dominó podría extenderse durante días, aunque esperan recuperar la normalidad antes del aumento de desplazamientos por el Día de Acción de Gracias.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso la suspensión como medida preventiva ante problemas de comunicación entre los centros de control. Los aviones que ya estaban en vuelo pudieron continuar hacia sus destinos. Según el gobierno, no hubo indicios de un ciberataque ni aeronaves en riesgo. La decisión preservó la seguridad, pero dejó al descubierto la fragilidad del sistema que debe garantizarla.

LA MODERNIZACIÓN QUE HIZO COLAPSAR LO VIEJO

La explicación oficial resulta inquietante: la nueva tecnología que se estaba incorporando sobrecargó equipos antiguos. Los conmutadores y enrutadores no soportaron el flujo de datos, lo que provocó comunicaciones intermitentes y vacíos de radar. La falla afectó a los 22 centros que coordinan el tránsito de aeronaves a altitud de crucero.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, reconoció que la red opera con equipamiento analógico de hace décadas, incapaz de responder a las exigencias actuales. También admitió que podrían producirse nuevas interrupciones. “No creíamos que tendríamos este tipo de caída del sistema. Pero la tuvimos”, señaló.

El problema excede una avería puntual. Una renovación destinada a mejorar el servicio terminó paralizándolo, lo que abre interrogantes sobre las pruebas, la coordinación y los respaldos disponibles durante la transición. Para los pasajeros, la promesa de un sistema más moderno convive ahora con la advertencia oficial de que habrá más fallas.

Las señales de deterioro estaban documentadas. En 2024, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) informó que la FAA había clasificado 51 de sus 138 sistemas como insostenibles y otros 54 como potencialmente insostenibles: más de tres cuartas partes del total evaluado.

Algunas instalaciones todavía dependen de computadoras antiguas y disquetes para procesar información meteorológica. Hay repuestos que deben buscarse en sitios de subastas o fabricarse con impresión 3D. Son recursos que permiten mantener equipos en funcionamiento, pero también muestran hasta qué punto se postergó su reemplazo.

MILES DE MILLONES, SIN UN PLAN INTEGRADO

El Congreso aprobó en 2025 una partida de 12.500 millones de dólares para modernizar la infraestructura. El mismo viernes del apagón, la Casa Blanca y Transporte solicitaron otros 30.100 millones para aeropuertos y control aéreo, de los cuales 10.100 millones estarían destinados específicamente a este último.

Sin embargo, el financiamiento no resuelve por sí solo las deficiencias de gestión. En septiembre, la GAO advirtió que la FAA carecía de una estimación confiable de costos y de un cronograma maestro integrado. Hasta mayo, acumulaba 11.389 cronogramas de proyectos independientes, sin coordinación entre sí. Esa fragmentación aumenta el riesgo de repetir tareas, exceder presupuestos y demorar las obras.

El gobierno informó que ya reemplazó por fibra óptica el 68% de la antigua red de telecomunicaciones de cobre. Pero el propio administrador de la FAA, Bryan Bedford, había advertido que cambiar cables sería insuficiente sin una arquitectura moderna y respaldos adecuados.

La suspensión también repercutió fuera del país: Europa detuvo temporalmente las salidas hacia Estados Unidos y los vuelos internacionales comenzaron a gestionarse caso por caso.

La primera etapa de la renovación tiene como meta diciembre de 2028. Hasta entonces, millones de viajeros seguirán dependiendo de una red cuya vulnerabilidad el gobierno reconoce. El apagón del viernes convirtió años de advertencias técnicas en una escena concreta: aeropuertos desbordados y una potencia mundial incapaz, durante horas, de autorizar el despegue de sus aviones.