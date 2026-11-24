En Estados Unidos, el éxito económico suele recibir reconocimiento social en sectores amplios y la acumulación de grandes fortunas no genera un rechazo generalizado. Esa valoración se vincula con una cultura que destaca la iniciativa individual, el esfuerzo y el ascenso social, sintetizada en el “sueño americano”. Para amplios sectores, quien crea una empresa y genera riqueza contribuye al progreso.

La posibilidad de obtener grandes beneficios es considerada un incentivo para innovar y asumir riesgos. Ese modelo ayudó a atraer inversiones, talento y emprendedores. Sin embargo, convive con críticas por la desigualdad y por el peso de la herencia y el capital inicial en las oportunidades.

El debate quedó expuesto en California, donde el 3 de noviembre los votantes rechazaron la Proposición 40, que proponía un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de residentes con más de 1.000 millones de dólares.

La iniciativa buscaba financiar salud, educación y asistencia alimentaria. El rechazo se impuso por 52,8% contra 47,2%.

La campaña contra la medida recibió unos 378 millones de dólares de sectores multimillonarios. Sus opositores advirtieron que el gravamen podía provocar la salida de grandes fortunas y perjudicar la economía estatal. El resultado reflejó la fuerza de esos argumentos y la resistencia a gravar el patrimonio, aunque no supone una posición unánime sobre la riqueza y los impuestos.