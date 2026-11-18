Estados Unidos, Bolivia y México perdieron la certificación de países libres de transmisión endémica del sarampión debido a la circulación sostenida del virus durante al menos 12 meses, informó ayer la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La decisión representa un importante retroceso sanitario para el continente, que había conseguido interrumpir la transmisión habitual de la enfermedad mediante campañas masivas de vacunación. Guatemala también podría perder ese reconocimiento antes de fin de año.

La certificación no significa que los países estuvieran libres de cualquier caso de sarampión, sino que no registraban cadenas de transmisión sostenida dentro de sus territorios. Su pérdida indica que el virus volvió a circular de manera continua y que los brotes dejaron de ser episodios aislados ligados exclusivamente a casos importados.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para proteger a la población. También destacó que los tres países afectados están reforzando las campañas de inmunización, la vigilancia epidemiológica y las medidas para controlar los contagios.

SITUACIÓN PREOCUPANTE EN EE UU

Estados Unidos enfrenta una situación especialmente preocupante. Desde comienzos de 2026 confirmó 5.182 casos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La cifra supera ampliamente los 2.289 registrados durante todo 2025 y representa el nivel más elevado desde 1991. El país había obtenido la certificación de eliminación en 2000, después de décadas de campañas de vacunación.

En México, en cambio, los contagios muestran una tendencia descendente, aunque la transmisión todavía no está interrumpida. Las autoridades sanitarias informaron que los casos semanales pasaron de más de 1.314 en febrero a solamente 14 casos activos en la actualidad. Sin embargo, la OPS advirtió que mientras el virus continúe circulando existe riesgo de nuevos brotes.

Bolivia registró 597 casos durante 2025 y otros 108 en lo que va de 2026. Guatemala presenta un panorama más delicado: hasta el 5 de noviembre acumulaba 34.748 contagios y 53 muertes. La OPS esperará hasta el 23 de diciembre para determinar si corresponde retirarle también la certificación, una vez cumplido el período de observación de 12 meses.

El retroceso contrasta con los avances históricos de la región. En 1994, los países americanos asumieron el compromiso de eliminar el sarampión mediante campañas masivas y una vacunación sistemática. La estrategia estableció como objetivo alcanzar una cobertura de al menos el 95% con las dos dosis necesarias.

En 2002 se interrumpió la transmisión endémica en América y, en 2016, la región recibió oficialmente la certificación de eliminación.

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 afectó los programas de inmunización y dejó importantes sectores de la población con esquemas incompletos.

A esto se sumó la desconfianza hacia las vacunas y los tratamientos médicos, factores que favorecieron la pérdida de cobertura.

El sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa que se transmite por el aire.

El virus puede permanecer suspendido hasta dos horas después de que una persona infectada abandona un lugar. Provoca fiebre, síntomas respiratorios y erupciones cutáneas, pero también puede causar complicaciones graves, como neumonía e inflamación cerebral, e incluso la muerte. Por eso, los especialistas insisten en recuperar las tasas de vacunación para evitar que una enfermedad que América había conseguido controlar vuelva a convertirse en una amenaza sanitaria.