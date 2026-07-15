EEUU: escritora recibió un resarcimiento económicó de Trump tras fallo favorable por abuso sexual y difamación

Más de US$ 5 millones fueron transferidos a la escritora E. Jean Carroll, al cabo de una batalla legal de tres años con el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que un jurado determinara que él había abusado sexualmente de la periodista y la había difamado.

El desembolso de US$ 5.625.005,48 -la indemnización por daños más intereses- fue ordenado por el juez Lewis Kaplan después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la solicitud de Trump de escuchar el caso, reportaron las cadenas CNN y CBS News, y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Trump intentó frenar el pago argumentando que no debería realizarse hasta que la Corte Suprema decida si vuelve a considerar su petición, una maniobra de escasas probabilidades que rara vez tiene éxito. La Corte Suprema no ha respondido.

La transferencia a los abogados de Carroll fue confirmada en el registro del tribunal el martes

El martes, Carroll envió un correo electrónico triunfal a los lectores de su blog de Substack , en el que escribió: “¡El águila ha aterrizado!”, agradeciendo a más de una docena de miembros actuales y anteriores de su equipo legal. También incluyó una mención a uno de los exabogados de Trump, que durante años lideró su defensa en los casos de Carroll.

“Y… ¡un agradecimiento muy, muy especial a la abogada Alina Habba! No lo habría logrado sin ti”, escribió Carroll. La abogada principal de Carroll, Roberta Kaplan, celebró la victoria de la escritora en un comunicado a CBS News.

“Hace tres años, un jurado unánime de nueve personas declaró al presidente Trump culpable de agresión sexual y difamación contra E. Jean Carroll”, dijo Kaplan. “Hoy nos complace informar que ella ha recibido la indemnización por daños y perjuicios que el jurado le otorgó como resultado de ese veredicto”.

Los abogados de Carroll dijeron en una presentación ante el tribunal que ella usaría el dinero para financiar su jubilación y “colocará la indemnización en una cuenta que devenga intereses hasta que se deniegue la petición del demandado para una reconsideración”. El viernes, los abogados de Trump pidieron a un tribunal federal de apelaciones que intervenga y suspenda, o detenga la transferencia, hasta que la Corte Suprema decida si la reconsidera.

Sus letrados solicitaron al tribunal de apelaciones que emita una orden judicial si los fondos fueron desembolsados y ordene la transferencia del dinero de vuelta a la cuenta controlada por el tribunal mientras se desarrolla la apelación. El tribunal federal de apelaciones, que denegó una solicitud de suspensión de emergencia, no ha abordado el último intento.

Se espera que Carroll, que tiene 82 años, reciba el monto total. Sus abogados, que cobran con base en honorarios contingentes, no tomarán honorarios legales de la indemnización. Trump dijo que presentará una petición ante la Corte Suprema para pedirle que considere sus argumentos relacionados con la inmunidad presidencial. El escrito vence a fin de mes.