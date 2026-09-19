El cambio climático impactó en Nepal

El calentamiento global provocado por el ser humano adelgazó los glaciares y descongeló el permafrost de montaña, lo que probablemente ayudó a desestabilizar la ladera del Himalaya que colapsó el mes pasado y provocó inundaciones catastróficas en todo Nepal, según el reporte de World Weather Attribution.

Igual advirtió que el cambio climático no fue la única causa del desastre del 26 de agosto. Su análisis determinó que un gran terremoto en Nepal en 2015 pudo haber debilitado la roca años antes del colapso. “Este desastre no fue un fenómeno meteorológico extremo, pero las huellas del cambio climático siguen siendo claras en los cambios a largo plazo”, indicó en un comunicado de prensa Ben Clarke, investigador climático del Imperial College London que trabajó en el análisis.

Una tragedia

Más de 1.300 personas murieron y más de 5.000 siguen desaparecidas después de que una enorme sección de roca y el glaciar que la cubría colapsaran cerca de la frontera de Nepal con China. El torrente resultante de agua, hielo, rocas y sedimentos arrasó comunidades a lo largo del corredor del río Trishuli y causó daños por miles de millones de dólares.

Científicos del clima señalaron que, en todo el Himalaya, el aumento de las temperaturas está haciendo que los glaciares retrocedan y está descongelando el suelo permanentemente helado que ayuda a mantener unida la roca montañosa fracturada. Eso significa que el cambio climático puede alterar no solo peligros meteorológicos como el calor y las lluvias intensas, sino también la estabilidad de las propias montañas, lo que amenaza a comunidades concentradas en estrechos valles fluviales situados más abajo.

El análisis no determinó si el colapso habría ocurrido sin el cambio climático, causado principalmente por la liberación de gases de efecto invernadero cuando se queman combustibles como el petróleo, el gas y el carbón.

Sin embargo, los investigadores concluyeron que el calentamiento intensificó varios procesos que, durante décadas, hicieron que la ladera fuera menos estable.

El informe concluyó que uno de los cambios más claros vinculados directamente al cambio climático fue el aumento de la altitud del umbral de congelación.