El caos aéreo en EE UU impactó en Argentina

La paralización de los despegues en Estados Unidos tuvo su réplica en Ezeiza: vuelos demorados, partidas trasladadas a la madrugada o la mañana del sábado y pasajeros pendientes de anuncios que cambiaban con el correr de las horas. Aunque la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) levantó luego la suspensión, la interrupción ya había alterado la programación de los servicios desde Argentina.

Uno de los mayores cambios afectó al vuelo AA900 de American Airlines con destino a Miami. Su salida, prevista para las 21.30 del viernes, fue reprogramada para las 10 del sábado: una postergación de doce horas y media. También el AR1302 de Aerolíneas Argentinas hacia esa ciudad, anunciado para las 22.45, pasó a las 4 de la madrugada.

Las modificaciones comenzaron a multiplicarse durante la noche. El vuelo DL114 de Delta a Nueva York, que debía despegar a las 20.05, figuraba demorado hasta las 22, mientras que el AA954 de American Airlines, también hacia Nueva York, aparecía postergado hasta las 22.50.

En tanto, el AA996 con destino a Dallas trasladó su partida de las 22.30 a las 00.30 del sábado. El AA934 hacia Miami pasó de las 23 a las 23.59 y United anunció una demora de una hora para el UA818 a Houston, inicialmente previsto para las 22.05. El servicio DL110 de Delta hacia Atlanta también estaba sujeto a confirmación.

Las demoras agregaron horas de incertidumbre a quienes ya habían llegado con la anticipación habitual para realizar los trámites de un viaje internacional. Las compañías comunicaban los cambios por sus canales digitales, aunque advertían que la programación dependía de las instrucciones de las autoridades estadounidenses.

Hasta los reportes difundidos durante la noche no se habían confirmado cancelaciones de estos servicios desde Ezeiza. Las afectaciones informadas se concentraban en las conexiones con Estados Unidos, sin inconvenientes similares reportados para otros destinos internacionales.