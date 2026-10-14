El celular con mucha batería y acceso directo a la IA

La autonomía se convirtió en uno de los factores centrales al elegir un celular. Entre mensajes, videollamadas, aplicaciones de trabajo, fotografías y consultas, el uso se extiende durante toda la jornada y pone a prueba la batería. En ese escenario, HONOR presenta al X7e como una alternativa enfocada en reducir la dependencia del cargador y facilitar el acceso a herramientas de inteligencia artificial.

El smartphone incorpora una batería de 7500 mAh de capacidad típica, un botón dedicado a funciones de IA y certificaciones de resistencia. La propuesta se completa con dos opciones de color y una promoción por el Día de la Madre, que estará vigente hasta el 18 de octubre.

UNA BATERÍA PARA SOSTENER LA RUTINA

La capacidad de la batería es el principal atributo del HONOR X7e. Con 7500 mAh, el dispositivo apunta a acompañar jornadas de uso intensivo y disminuir la frecuencia de las recargas, un aspecto que puede resultar útil durante viajes, actividades laborales o salidas prolongadas.

La autonomía efectiva dependerá del tipo de uso y de las condiciones de funcionamiento. La reproducción de videos, el brillo de la pantalla y el tiempo dedicado a distintas aplicaciones inciden en el consumo, por lo que la capacidad, por sí sola, no permite establecer una duración exacta.

La apuesta de la marca pasa por ofrecer un mayor margen de energía para las tareas habituales, desde mantenerse en contacto hasta registrar fotos o consultar información fuera de casa.

ACCESO DIRECTO A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El X7e también incorpora un botón de AI Instantánea. Según la compañía, permite acceder a información, simplificar determinadas tareas y controlar dispositivos compatibles de su ecosistema mediante un toque.

La incorporación de un acceso físico busca hacer más sencilla la interacción con estas herramientas. En lugar de recorrer diferentes menús, el usuario dispone de una vía directa para activar las funciones inteligentes del equipo.

Ese recurso acompaña una transformación en la experiencia móvil: además de ejecutar aplicaciones, los teléfonos suman herramientas que buscan asistir al usuario en actividades cotidianas. En este modelo, HONOR pone el énfasis en la facilidad de acceso a esas funciones.