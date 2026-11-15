El Congreso de EE UU cita al ex CEO de Nvidia

La renuncia no cerró el escándalo: lo trasladó al Congreso. Jensen Huang, el empresario que convirtió a Nvidia en una pieza central de la revolución de la inteligencia artificial, fue convocado a declarar ante legisladores estadounidenses por su relación con una presunta espía china. Ahora deberá responder preguntas que exceden su vida privada y alcanzan uno de los asuntos más sensibles para Washington: la protección de la tecnología con la que Estados Unidos busca mantener su ventaja frente a Pekín.

El presidente de la Comisión de Banca del Senado, el republicano Tim Scott, solicitó la comparecencia del exdirector general para el 3 de diciembre. También pidió que declare el secretario de Comercio, Howard Lutnick, responsable del área que administra los controles de exportación.

La presión llega desde ambas cámaras. Tres comisiones de la Cámara de Representantes reclamaron entrevistar a Huang a puerta cerrada el 1 de diciembre, bajo amenaza de una citación judicial. Los legisladores buscan determinar si hubo desvíos de chips avanzados, qué sabía Nvidia sobre sus clientes y si la seguridad nacional quedó comprometida.

En el centro de las sospechas aparece Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que compraba procesadores de Nvidia para centros de datos en el sudeste asiático. Se investiga si esa estructura permitió eludir las restricciones estadounidenses y hacer llegar a China componentes cuya exportación está prohibida.

El vínculo personal de Huang agregó otra dimensión al caso. El empresario reconoció una relación extramatrimonial y, según las versiones periodísticas, mantuvo un romance con Alice Huang, una exdirectiva de Megaspeed con quien no tiene parentesco. Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que la mujer colaboraba con el Ministerio de Seguridad del Estado chino. Pekín niega esa acusación.

UNA PELEA DENTRO DEL GOBIERNO

El escándalo también expuso diferencias en la administración de Donald Trump. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, responsabilizó al Departamento de Comercio por no haber incorporado a Megaspeed a una lista negra comercial, pese al respaldo que esa medida habría tenido en otras áreas del Gobierno.

Según explicó en una entrevista con CNBC, el Tesoro y otros organismos llevaban meses apoyando las restricciones. Pero la decisión dependía de Comercio. Bessent expresó su frustración ante la posibilidad de que las filtraciones de tecnología beneficiaran a China en la carrera por la inteligencia artificial. Sus declaraciones desplazaron parte de la presión hacia Lutnick, que también deberá dar explicaciones ante el Senado.

Para Washington, los procesadores involucrados representan mucho más que un negocio de exportación. Son herramientas esenciales para entrenar y ejecutar sistemas de IA, un campo en el que Estados Unidos y China disputan poder económico, científico y militar. La investigación deberá establecer si los controles funcionaron y si hubo responsabilidades empresariales o políticas en eventuales desvíos.

EL FUNDADOR, FUERA DE SU EMPRESA

Huang dejó el jueves la conducción de la compañía que cofundó y dirigió durante 33 años. La directora financiera, Colette Kress, fue anunciada como su reemplazante interina. Su salida golpeó a una industria que lo había convertido en una de sus figuras más reconocibles: bajo su gestión, los chips diseñados originalmente para gráficos de videojuegos se transformaron en motores del auge de la inteligencia artificial.

El empresario también había construido una relación cercana con Trump y llevaba años cuestionando las restricciones a las ventas de tecnología avanzada a China. Esa posición quedó ahora bajo una nueva lupa, aunque las sospechas sobre espionaje y desvío de componentes todavía deben ser esclarecidas.

La próxima escena se jugará en Washington. Después de décadas explicando cómo sus procesadores podían transformar el mundo, Huang deberá responder ante el Congreso quiénes accedieron a esa tecnología y si los mecanismos destinados a protegerla fallaron.