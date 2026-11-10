El culebrón de Nvidia: infidelidades, espionaje chino y un mal momento en Wall Street

El escándalo que sacude a Nvidia combina una presunta trama de espionaje chino, una relación extramatrimonial reconocida por su fundador y un fuerte impacto en Wall Street. La compañía estadounidense, líder mundial en chips para inteligencia artificial (IA), abrió una investigación independiente tras informes que señalaron que su presidente ejecutivo, Jensen Huang, habría sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera. Beijing rechazó las acusaciones y las calificó de “difamación”.

El caso tomó dimensión pública luego de que The New York Times informara que funcionarios de inteligencia estadounidenses concluyeron que Alice Huang, una ejecutiva empresarial cercana al empresario, trabajaba para China y había filtrado información. La mujer, también conocida como Huang Le y sin parentesco con el empresario, está vinculada con Megaspeed, una firma de centros de datos con sede en Singapur.

UNA TRAMA DE PELÍCULA

Según el diario, un memorando de inteligencia sostenía que Alice Huang había sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado chino para reunir información sobre el empresario y presionar para que Nvidia vendiera sus chips más avanzados en China. Además, funcionarios estadounidenses sospechan que Megaspeed pudo haber ayudado a introducir de contrabando en China chips sujetos a restricciones de exportación. El Departamento de Justicia abrió una investigación federal sobre la firma.

En un mensaje enviado el domingo a los empleados de Nvidia, Huang, de 63 años, reconoció la relación extramatrimonial y pidió disculpas a su familia. “No fui fiel a mi esposa”, escribió. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”, agregó. También reafirmó su compromiso con la compañía: “Apoyo la investigación y cooperaré plenamente”.

Nvidia anunció que un comité de consejeros independientes, asistido por asesores externos, revisará la información disponible. La firma aseguró que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido la seguridad nacional ni sus secretos comerciales y que Huang seguirá al frente mientras dure la pesquisa.

China negó las versiones. “La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundada”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun. La respuesta se produce en medio de la disputa entre Washington y Beijing por el liderazgo en IA y el acceso a los semiconductores más sofisticados.

EL PESO DE UNA FIRMA LÍDER

Nvidia controla cerca del 90% del mercado de chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. Huang, convertido en asesor informal de Donald Trump, había presionado para ampliar las ventas al mercado chino.

A fines del año pasado impulsó la autorización de los chips más potentes, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios bloquearon la iniciativa. Trump permitió finalmente vender un procesador menos avanzado, a cambio de que Estados Unidos recibiera el 25% de los beneficios.

El caso también amenaza con aumentar el escrutinio político sobre la empresa. Legisladores republicanos de la Cámara de Representantes pidieron a Huang que participe el 18 de noviembre en una sesión informativa a puertas cerradas sobre los protocolos de seguridad de Nvidia. El analista Dan Ives, de Yorkville Ives, anticipó que el episodio podría derivar en investigaciones legislativas y generar incertidumbre entre los inversores. “No es reemplazable”, sostuvo sobre Huang, aunque advirtió que el escándalo presionará las acciones en el corto plazo.

REACCIÓN BURSÁTIL

La reacción bursátil fue inmediata. Los títulos de Nvidia llegaron a caer más de 5% ayer y cerraron en 176,16 dólares, con un retroceso de 5,6%. Nvidia ya acumulaba una caída del 23% en los 30 días previos, en medio de temores a una posible burbuja de la IA. Sus acciones habían alcanzado un máximo histórico el mes pasado.

Trump también quedó involucrado por su cercanía con Huang. Según The New York Times, había sido informado de la relación hace aproximadamente un año y decidió no actuar. El presidente dijo que no se arrepentía: “Es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una explicación”, afirmó. Consultado sobre si el empresario lo acompañará en su próxima gira por Asia, respondió: “No lo sé, pero yo sin duda lo llevaría”.

El escándalo amenaza con trasladar al Congreso el debate sobre los vínculos empresariales con China y el control de una tecnología estratégica en plena rivalidad global.