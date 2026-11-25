Las experiencias que Jorge Bergoglio describió como encuentros con el demonio, sus crisis espirituales y los motivos por los que nunca volvió a la Argentina durante su pontificado quedaron expuestos en una publicación que recupera aspectos desconocidos de su intimidad. Se trata de El diario íntimo del papa Francisco, una obra preparada por el cardenal y exarzobispo platense Víctor Manuel “Tucho” Fernández a partir de anotaciones que el pontífice realizó durante más de tres décadas, entre 1992 y 2024.

El material reúne 86 páginas escritas antes de su elección como Papa, en 2013, y otras 55 posteriores. No es un diario concebido para su publicación, sino una selección de apuntes que Bergoglio volcó en una agenda de 1992 y que conservó hasta sus últimos años. Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de sus colaboradores más cercanos, explicó que Francisco le había encomendado evaluar qué contenidos podían servir para la reflexión de otras personas.

Entre los pasajes que más repercusión generaron aparecen tres episodios en los que Bergoglio aseguró haber percibido la presencia del demonio. Los dos primeros ocurrieron cuando era arzobispo de Buenos Aires: uno, mientras regresaba a su casa en automóvil, y otro, durante una misa en el coro de una capilla carmelita. En ambos casos describió una mirada amenazante y, al mismo tiempo, seductora.

El tercer episodio se produjo en Roma, después de su viaje a Chile en 2018. En una anotación fechada el 7 de junio de ese año, escribió que había visto las puertas del infierno y que la experiencia lo había aterrorizado. Relató que tomó el rosario como un arma y atribuyó a la oración la posibilidad de encontrar protección.

Fernández explicó que esas referencias no debían interpretarse como episodios destinados a provocar miedo, sino como experiencias que, para Francisco, funcionaban como llamados a profundizar su vida espiritual y a no perder de vista la responsabilidad de su misión. También destacó el contraste entre la imagen pública del Papa, habitualmente sonriente y de buen humor, y las preocupaciones interiores que registraba en sus escritos.

Las revelaciones también fueron comentadas por otros integrantes del Colegio Cardenalicio que conocieron de cerca a Bergoglio. Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, vinculó esos testimonios con la formación jesuita del pontífice y su conocimiento de la teología sobre los ángeles caídos. Lo definió como un místico y consideró que sus anotaciones reflejan una experiencia espiritual profunda.

En la misma línea, el cardenal Baldassare Reina, vicario general del Papa para la diócesis de Roma, interpretó el diario como un ejercicio de discernimiento de espíritus, una práctica central en la tradición de san Ignacio de Loyola. Según señaló, lo particular de la experiencia de Francisco era que esas crisis interiores transcurrían mientras debía conducir el gobierno de la Iglesia, afrontar conflictos y tomar decisiones.

Los testimonios de ambos cardenales coincidieron en que las referencias al demonio no debían leerse desde el sensacionalismo. Para Reina, los escritos permiten comprender que las menciones al maligno no eran simplemente una figura retórica, sino que formaban parte de la manera en que Francisco concebía su vida de fe.

La razón por la que no volvió a la Argentina

Otra de las revelaciones surgió de una entrevista que Fernández concedió al diario italiano Corriere della Sera. Consultado sobre por qué Francisco nunca regresó a su país, aseguró que el pontífice contaba con información de inteligencia sobre posibles acciones en su contra si concretaba una visita.

Según el cardenal, el temor de Bergoglio no estaba relacionado con su seguridad personal ni con los ataques que pudiera recibir, sino con la posibilidad de que se organizara un episodio que provocara un escándalo y perjudicara al pueblo argentino.

Fernández atribuyó esos eventuales planes a sectores de la extrema derecha nacionalista y neoliberal. Sostuvo que, aunque mantienen diferencias, podían coincidir frente a un adversario común y señaló que la doctrina social de la Iglesia resultaba inaceptable para esos espacios.

El cardenal también descartó que la ausencia de viajes estuviera relacionada con la dificultad de Francisco para rechazar los pedidos de los numerosos argentinos que lo visitaban en el Vaticano. Según contó, el tema tampoco aparecía mencionado en las anotaciones personales del pontífice.