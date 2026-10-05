"El diario personal del Papa Francisco": saldrán a la luz las reflexiones recopilados por Tucho Fernández

Un libro que incluye notas personales del papa Francisco que se extienden por más de 30 años, será publicado el 24 de noviembre y estará disponible en 94 países, anunciaron el lunes sus editores.

Presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, un colaborador cercano del papa, "El diario espiritual del papa Francisco" reúne y comenta los escritos de Jorge Mario Bergoglio, desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024.

Según el Vaticano, el libro es "de un valor y una importancia excepcional" para comprender la personalidad del papa argentino, el primero de origen latinoamericano, que dirigió la Iglesia católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte el 21 de abril de 2025.

La obra será difundida en cinco idiomas y en 94 países desde el 24 de noviembre. Será publicada en italiano por la Libreria Editrice Vaticana, en español, inglés y portugués por Penguin Random House, y en francés por Albin Michel.

El Vaticano destacó que se trata de "un texto de excepcional valor e importancia para conocer aún más la persona del pontífice jesuita".

Por otro lado, Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, reveló: "Es un gran honor para nosotros publicar este texto del cardenal Víctor Manuel Fernández: a través de este libro, que estamos convencidos de que será apreciado por lectores de todo el mundo, podremos conocer aún mejor la vida interior del Pontífice argentino".

Según indicó el medio La Nación, se cree que son escritos de Francisco que abordan diferentes temáticas y fueron recopilados por Fernández a modo de diario y con comentarios. A su vez, Lorenzo Fazzini, encargado de la editorial LEV, indicó: "Nos complace enormemente poner pronto a disposición de los lectores en Italia y —a través de diversas editoriales— en todo el mundo estas reflexiones personales del papa Francisco, presentadas en un libro escrito por uno de sus colaboradores más cercanos, el cardenal Víctor Manuel Fernández".

El nombramiento de Fernández en un cargo clave del Vaticano

El papa Francisco designó el pasado 1º de julio de 2023 al obispo argentino Víctor "Tucho" Fernández , por aquel entonces Arzobispo de La Plata, al frente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo que tradicionalmente se encargó de los juicios canónicos por pederastía, entre otros temas, informó el Vaticano.

Fernández, de 63 años y arzobispo de La Plata desde 2018, reemplazó al cardenal jesuita Luis Ladaria Ferrer, quien superó el límite de 75 años para los cargos ejecutivos de la Curia, informó un comunicado oficial.

"Como nuevo Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe te encomiendo una tarea que considero muy valiosa. Tiene como finalidad central custodiar la enseñanza que brota de la fe para dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan", le dijo el Papa en una carta dada a conocer junto con la designación.

Anteriormente, Francisco había nombrado a Fernández como miembro del nuevo dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, que absorbió a la antigua Congregación para la Educación Católica.