A casi un kilómetro de profundidad, donde nunca llega la luz del Sol y el alimento escasea, vive un sorprendente crustáceo gigante que logró captar la atención de los científicos. Investigadores de la Academia China de Ciencias descubrieron cómo Bathynomus jamesi consigue sobrevivir más de cinco años sin probar un solo bocado. El secreto no está en un único mecanismo, sino en una combinación de adaptaciones extraordinarias. El animal tiene un metabolismo muy lento, un enorme estómago que le permite almacenar reservas durante largos períodos y mantiene una estrecha relación con bacterias que favorecen la acumulación de grasas, esenciales para resistir el ayuno. Los investigadores también identificaron un gen que ayuda a reducir el consumo de energía cuando las condiciones son extremas. Aunque no explica por sí solo la sorprendente resistencia del crustáceo, sí forma parte de un complejo sistema que le permite sobrevivir en uno de los ambientes más hostiles del planeta. El hallazgo no solo ayuda a comprender mejor la vida en las profundidades marinas, sino que también podría inspirar futuras investigaciones en biología, medicina y nuevas tecnologías basadas en las increíbles estrategias de supervivencia de la naturaleza.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes

SUSCRIBITE a esta promo especial Suscribirme