El hombre que plantó un bosque durante 40 años

Durante más de 40 años, un hombre con una idea sencilla y una enorme paciencia logró cambiar por completo el destino de una isla que parecía condenada a desaparecer. Jadav “Molai” Payeng comenzó a plantar árboles cuando apenas tenía 16 años y terminó creando un bosque de 550 hectáreas en la isla de Majuli, en el río Brahmaputra, India. La historia comenzó en 1979, después de una fuerte crecida del río que dejó cientos de serpientes muertas sobre un terreno seco y sin protección frente al calor. Conmovido por aquella escena, Jadav decidió actuar y empezó a plantar brotes de bambú. Día tras día, durante años, cruzó el río para cuidar las plantas y devolverle vida a una zona afectada por la erosión. Con el tiempo, aquel suelo árido se transformó en un verdadero refugio natural. Hoy, el bosque alberga tigres de Bengala, rinocerontes, ciervos, monos y numerosas especies de aves, además de recibir a manadas de unos cien elefantes. La increíble transformación convirtió a Payeng en el “Hombre Bosque de India” y le valió importantes reconocimientos, entre ellos el premio Padma Shri otorgado por el Gobierno indio en 2015. Su creación supera ampliamente la superficie del Parque de las Leyendas de Lima y es incluso más grande que el famoso Central Park de Nueva York. La obra de Jadav demuestra que una sola persona, con constancia y compromiso, puede generar un cambio enorme. Lo que comenzó como una pequeña plantación terminó convertido en un ecosistema vivo y en un símbolo mundial de esperanza para la naturaleza.

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