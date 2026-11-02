El iPhone 17 Pro Max, con un súper descuento

El iPhone 17 Pro Max aparece en Mercado Libre con un descuento del 54%, que reduce su precio de $5.461.484 a $2.510.176. La promoción corresponde a la versión de 256 GB y representa un ahorro de $2.951.308 respecto del valor de referencia publicado.

La plataforma también ofrece la posibilidad de financiar la compra en seis cuotas de $559.769, lo que eleva el costo total a $3.358.614. Las condiciones pueden variar según el vendedor, el medio de pago y la vigencia de la promoción.

El dispositivo cuenta con una pantalla de 6,9 pulgadas, una estructura de aluminio forjado en caliente y protección Ceramic Shield en ambas caras, diseñada para mejorar la resistencia frente a golpes y rayones.

En el apartado fotográfico, incorpora tres cámaras traseras de 48 megapíxeles y un zoom de calidad óptica de hasta ocho aumentos. También dispone de una cámara frontal de 18 megapíxeles con tecnología Center Stage, que permite ajustar automáticamente el encuadre.

El iPhone 17 Pro Max integra el procesador A19 Pro y un sistema de refrigeración por evaporación para mantener el rendimiento durante tareas exigentes, como videojuegos, edición de videos y utilización simultánea de aplicaciones.

Según Apple, la batería permite reproducir hasta 37 horas de video y admite carga rápida para recuperar el 50% de su capacidad en aproximadamente 20 minutos, siempre que se utilicen los accesorios y las condiciones de carga correspondientes.

El teléfono funciona con iOS 26, incorpora herramientas de inteligencia artificial mediante Apple Intelligence y ofrece conectividad 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. La oferta fue difundida el 31 de octubre, por lo que se recomienda verificar su disponibilidad y precio antes de concretar la compra.